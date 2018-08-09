Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Перестала петь и заниматься музыкой: Тина Кароль рассказала о личном кризисе

Певица призналась, что не понимала, зачем ей нужно продолжать учиться

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:48
Тина Кароль. Фото: Instagram/tinakarol_fantina
Тина Кароль. Фото: Instagram/tinakarol_fantina

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая рассказала, как создавала свой знаменитый хит, призналась, что в студенческие годы переживала кризис. В тот момент она перестала петь и заниматься музыкой вообще. Кроме того, на официальной странице фан-клуба Тины Кароль в Instagram опубликовано фото юной Татьяны Либерман.

"В моей жизни, в студенческие годы, был кризис... я перестала петь и заниматься музыкой. Я не могла продолжать учиться... полный ступор. Причина? Все просто... я не знала зачем и для чего. Вроде банально, но именно ответы на эти вопросы ведут вас к цели и к успеху. Прислушайся к себе! Ии... помните эти слова?))))) Услышь себя, познай себя — ты вселенная!)", – написала Кароль.

38236428_318223738921536_9048646552435818496_n
Тина Кароль в студенческие годы
Фото: instagram/tinakarol_fantina

Напомним, Тина Кароль открыла личный видеоканал о закулисной жизни. Также мы писали, что певица сделала признание о личной жизни. Кроме того, на одном из своих концертов Тина Кароль засветилась в смелом платье-мини на тонких бретелях нежно-голубого цвета.

Еще несколько материалов по теме:
"Одеваться красиво - не ее конек": Тина Кароль взволновала поклонников странным платьем Тина Кароль исполнила страстный танец на черно-белом видео Без красной помады и в черном парике: Тина Кароль снимается в кино Тина Кароль на "Голос країни 8" впечатлила невероятной постановкой
музыка Тина Кароль певица признание
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров