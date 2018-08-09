Перестала петь и заниматься музыкой: Тина Кароль рассказала о личном кризисе

Певица призналась, что не понимала, зачем ей нужно продолжать учиться

Тина Кароль. Фото: Instagram/tinakarol_fantina

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая рассказала, как создавала свой знаменитый хит, призналась, что в студенческие годы переживала кризис. В тот момент она перестала петь и заниматься музыкой вообще. Кроме того, на официальной странице фан-клуба Тины Кароль в Instagram опубликовано фото юной Татьяны Либерман.

"В моей жизни, в студенческие годы, был кризис... я перестала петь и заниматься музыкой. Я не могла продолжать учиться... полный ступор. Причина? Все просто... я не знала зачем и для чего. Вроде банально, но именно ответы на эти вопросы ведут вас к цели и к успеху. Прислушайся к себе! Ии... помните эти слова?))))) Услышь себя, познай себя — ты вселенная!)", – написала Кароль.

Тина Кароль в студенческие годы Фото: instagram/tinakarol_fantina

Напомним, Тина Кароль открыла личный видеоканал о закулисной жизни. Также мы писали, что певица сделала признание о личной жизни. Кроме того, на одном из своих концертов Тина Кароль засветилась в смелом платье-мини на тонких бретелях нежно-голубого цвета.