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"Перестали быть друг другу интересны": Слава Каминская о разводе с Эдгаром и о том, что сказала детям

Сегодня, 12:28

Участница "НЕАНГЕЛОВ" стала гостьей программы "Кофе с перцем"

Более года назад участница группы "НЕАНГЕЛЫ" певица Слава Каминская рассталась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским. С тех пор поклонники экс-пары не перестают обсуждать громкий развод, а сами Слава и Эдгар озвучивают разные причины случившегося.

Ведущий "Зіркового шляху" Тимур Мирошниченко пообщался с певицей, чтобы узнать о том, как Слава объяснила своим детям, почему их папа живет отдельно, и что на самом деле произошло между Каминской и ее уже бывшим супругом.

Слава Каминская с бывшим мужем Эдгаром Каминским
Слава Каминская с бывшим мужем Эдгаром Каминским
Фото: instagram.com/babaslavka

Слава признается, что дети до сих пор периодически спрашивают "Мама, вы с папой поругались?", на что она отвечает отрицательно.

"Я говорю – ну просто так мы с папой ругаемся, а когда живем порознь, мы с папой не ругаемся и любим друг друга еще больше. Поэтому им так проще, мне так проще, всем так проще", – сказала Каминская.

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Бывшие супруги часто ездят отдыхать вместе с детьми, а пока Каминская находилась в Египте, Леонард и Лаура проводили время с папой.

Слава Каминская с бывшим мужем и детьми
Фото: instagram.com/babaslavka

После развода Эдгар Каминский называл основной причиной их со Славой расставания ее неконтролируемую ревность. Однако певица имеет собственную версию причин развода.

"Мы перестали быть друг другу интересны... У каждого своя работа и когда люди не находятся много времени вместе, теряется связь вот эта... У нас интересы поменялись, нам уже не о чем было говорить. И как-то оно так все потихоньку и угасло", – говорит артистка.

Полное интервью со Славой Каминской смотрите в видео:

Ранее бывший муж Славы Каминской рассказал о причине их развода.

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