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Перестало биться сердце: Бейонсе шокировала историей о второй беременности

Жена Джей Зи призналась, что пережила тяжелые вторые роды двойняшек

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05
Бейонсе
Бейонсе
Фото: instagram.com/beyonce

Недавно 35-летняя супруга голливудского актера Алека Болдуина Хилария сообщила о том, что она потеряла пятого ребенка. Конечно, звезды часто делятся такими печальными новостями.Известная певица Бейонсе также решила сделать признание и рассказала, что во время второй беременности в 2017 году она едва не потеряла ребенка.

На кадрах биографического фильма о певице Бейонсе, артистка призналась, что пережила довольно тяжелые вторые роды двойняшек, передает The Daily Mail. У ее потомков на последних месяцах беременности были диагностированы токсемия плода (отравления токсинами), а также преэклампсия – тяжелый токсикоз беременности, который может возникать на поздних сроках.

Отмечается, что последний диагноз сопровождается повышенным давлением, учащенным пульсом и сильными отеками, – именно из-за них Бейонсе в конце своей беременности весила около 98 килограммов. Относительно родов, то во время них у одного из малышей в утробе перестало биться сердце, и врачи были вынуждены сделать экстренное кесарево сечение. Звезда также призналась, что вторая беременность была незапланированной, тем самым опровергнув все слухи об ЭКО (искусственное оплодотворение).

Напомним, что стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер документального фильма Homecoming: A Film by Beyonce о певице Бейонсе и ее выступлении на фестивале Coachella. А недавно певица показала свою сестру, которая, как две капли воды, на нее похожа.

Смотрите видео о том, что в семье Бейонсе вспыхнул очередной скандал:

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Источник: Сегодня
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