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Пережила несколько выкидышей: Бейонсе сделала откровенное признание

Певица рассказала, что ей пришлось пережить перед материнством

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:07
Бейонсе
Бейонсе
Фото: AFP

Популярная американская певица Бейонсе, чья дочь была удостоена престижной музыкальной премии, призналась о том, что ей пришлось пережить несколько выкидышей.

Смотрите видео о том, как Бейонсе использует фотошоп:

В откровенном интервью журналу Elle культовая певица призналась, что перед рождением детей ей пришлось пережить несколько выкидышей. Как говорит 38-летняя певица, сейчас пережитый боль и потери она воспринимает с благодарностью. После тяжелой беременности Бейонсе поняла, что ей необходимо сконцентрироваться на своем здоровье больше, чем на карьере.

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Оказывается, что перед рождением детей у артистки случилось несколько выкидышей, но это помогло ей переоценить свое отношение к жизни.

"Мне понадобился год, чтобы восстановиться... Это научило меня быть мамой для себя самой, пока я не стану мамой для кого-то еще. Потом у меня появилась Блу, и мои цели стали гораздо глубже. Быть "номером один" для меня больше не приоритет. Моя настоящая победа – создание искусства и наследия, которое будет жить далеко за пределами меня", – откровенно призналась Бейонсе.

Отметим, что в семью певицы Бейонсе пришла беда – ее родному отцу Мэттью Ноулзу диагностировали рак груди. О своем тяжком недуге мужчина рассказал сам. Также ранее в интернете распространились слухи о возможной беременности Бейонсе.

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