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Пэрис Хилтон покупает курорт в Карпатах

Американская звезда присмотрела уютный курорт в Украине

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:20
Светская львица Пэрис Хилтон
Светская львица Пэрис Хилтон
Фото: AFP

Наследница самой большой в мире сети отелей Пэрис Хилтон, которая не так давно публично оскорбила Линдси Лохан, планирует приобрести на Закарпатье курортный комплекс "Деренивская Купель" и провести там конкурс красоты мирового масштаба.

Смотрите видео о скандале между Пэрис Хилтон и Линдси Лохан:

Как стало известно Сегодня.Lifestyle, команда Перис Хилтон уже несколько недель ведет диалог о покупке украинского комплекса, который находится в предгорье Карпат в 20 километрах от Ужгорода. Стороны близки к компромиссу, но пока что обсуждают детали сделки.

Ожидается, что она должна быть закрыта к концу лета. А в будущем году с подачи Перис "Деренивская Купиль" должна принять один из самых популярных международных конкурсов красоты.

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По нашей информации, впервые об этом курорте американская актриса и модель узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове. Во Львов Хилтон прилетала вместе со своим бойфрендом Крисом Зилка, дедушка которого родился в Украине. Тогда и возникла идея об инвестировании в украинскую индустрию развлечений. В ноябре 2018 года Перис рассталась с Крисом. Но не с идеей покупки комплекса.

"Деренивская Купиль" находится в урочище Деренивка и предлагает гостям 130 современных номеров в гостинично-оздоровительном комплексе "Ирис" с аква-зоной, развлекательным центром и SPA-комплексом "Серебряные Термы". Фишка комплекса – дендопарк с коллекцией в 5 тысяч насаждений и целебная вода (рядом открыт одноименный завод минеральных вод).

Напомним, что недавно светская львица Пэрис Хилтон презентовала клип на свою новую песню Best friend's Ass. Композиция была записана с греко-бельгийским DJ-дуэтом Dimitri Vegas & Like Mike.

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