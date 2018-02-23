Пэрис Хилтон вышла в свет в коротком платье с "голым" эффектом

Вчера, 15:16

Светская львица с женихом посетила день рождения Рианны

Пэрис Хилтон вышла в свет в коротком платье с "голым" эффектом

Самая знаменитая светская львица США Пэрис Хилтон и ее жених Крис Зилка побывали на дне рождения у популярной американской певицы Рианны. Пэрис опубликовала несколько снимков, на которых она показала, в каком наряде отправилась на празднование. Звезда выбрала платье с "голым" эффектом: казалось, что Пэрис надела черную сетку на голое тело.

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Фото: instagram.com/parishilton

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Фото: instagram.com/parishilton

У Пэрис очень преданные фанаты, которые довольно часто пишут комплименты и принятые слова в ее адрес. "Пэрис, неважно кто рядом с тобой, все взгляды всегда будут прикованы именно к тебе. Ты – королева. Желаю тебе всего наилучшего, а также волшебной свадьбы и много любви", – написала одна из поклонниц светской львицы в комментариях к фото.

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Напомним, Пэрис Хилтон устроила соблазнительную фотосессию. На снимке звезда позирует лежа в лепестках роз. Поклонники отметили, что это фото напоминает им знаменитую сцену из фильма "Красота по-американски", главные роли в котором сыграли Кевин Спейси и Мина Сувари. 

Ранее Пэрис Хилтон превратилась в Ким Кардашьян для съемок в рекламной кампании
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Источник:

"Сегодня"

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