Вторая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: как это было

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась 19 мая 2018 года

Два года назад состоялась свадьба Меган Маркл и принца Гарри. Американская актриса и британский наследник поженились 19 мая 2018 года в Винздорском замке, а за церемонией наблюдали тысячи человек по всему миру. Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить самые яркие моменты свадьбы Меган Маркл и принца Гарри.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: как это было

На свадьбу принца Гарри и Меган были приглашены 2640 гостей. Поклонники королевской семьи с самого утра ждали выхода молодоженов, чтобы поздравить их с бракосочетанием, и даже устроили пикник у Виндзорского замка.

Принц Гарри и Меган Маркл стали 16-й королевской парой, которая заключила свой брак в Виндзорском замке, начиная с 1863 года.

Виндзорский замок Фото: Getty

Среди звездных гостей были не только члены королевской семьи, но и известные актеры, ведущие, музыканты, а также спортсмены. В объективы папарацци попали Опра Уинфри, Идрис Эльба, Дэвид и Виктория Бекхэм, Джеймс Блант, Амаль и Джордж Клуни, Том Харди, Серена Уильямс и другие.

Амаль и Джордж Клуни Фото: Getty

Принц Гарри и его старший брат принц Уильям в этот день надели мундиры британской армии полка Blues and Royals. А принц Чарльз вызвался провести Меган к алтарю.

Гарри и Уильям Фото: Getty

Кстати, свадебное платье Меган Маркл было разработано известным британским дизайнером Клэр Вайт Келлер, которая стала первой женщиной – креативным директором французского Дома моды Givenchy.

Церемония продолжалась около сорока минут. Супругов венчал епископ Майкл Кьюри.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

После поцелуя на выходе из часовни новоиспеченные муж и жена сели в карету и отправились приветствовать народ Британии. Затем Меган и Гарри посетили закрытый прием во Фрогмор-Хаусе, где продолжили праздновать собственную свадьбу.

Напомним, что 6 марта Меган Маркл родила первенца принцу Гарри. Сына они назвали Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор. Но спустя два года супруги приняли судьбоносное решение – выйти из королевской семьи и сложить свои обязанности.

Принц Гарри и Меган Маркл переехали жить в Лос-Анджелес, где, по информации СМИ, арендовали дом у известного голливудского актера и продюсера Тайлера Перри.

Более того, супруги задолжали британской казне 2,4 миллиона долларов за ремонт, который был сделан в Фрогмор-хаусе. Этот особняк, построенный в ХІХ веке, супруги получила от королевы Елизаветы II в подарок на свадьбу.

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