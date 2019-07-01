Первая роль в кино: Кевин Костнер рассказал шокирующий факт о принцессе Диане

Леди Ди должна была сыграть главную роль в продолжении фильма "Телохранитель"

Кадр из фильма "Телохранитель" Фото: YouTube

Известный голливудский актер Кевин Костнер, которому в этом году исполнилось 64 года, спустя 27 лет после премьеры картины "Телохранитель" (The Bodyguard) рассказал, что принцесса Диана должна была сыграть роль в продолжении этого фильма.

Узнайте, могла ли принцесса Диана избежать катастрофы:

64-летний Кевин Костнер в интервью изданию People рассказал, что Леди Ди была очень заинтересована в роли, которую исполнила певица Уитни Хьюстон в фильме. Поспособствовала договоренностям мама принцессы Евгении и Беатрис – Сара Фергюсон. Именно она помогла Диане получить роль в продолжении истории о телохранителях. Однако принцесса не успела реализовать свой замысел.

"Сара была очень важной, потому что она стала тем человеком, которая наладила коммуникацию между мной и принцессой Дианой. Она настраивала ее и никогда даже не обмолвилась: "Ну, а как насчет меня? Я же также Принцесса". Она очень поддерживала эту идею", – рассказал голливудский актер.

По словам Костнера, в телефонном разговоре принцесса Диана не сдерживала свое волнение от предстоящих съемок и подчеркивала, что это будет ее дебютом в кино. Съемки вызвали у представительницы королевской семьи опасения, ведь Леди Ди не имела каких-либо навыков актрисы и возможные пикантные сцены пугали ее из-за королевских запретов.

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"Помню, что она была невероятно милой в телефонном разговоре, и, понизив голос, смущенно спросила: "У нас будет сцена с поцелуем?" Она заметно нервничала, потому что каждый ее шаг контролировали. И я сказал: "Да, будет. Но это будет всего лишь один эпизод, и мы можем сделать это хорошо", – вспомнил Костнер.

Отметим, что по сценарию, фильм был бы сосредоточен на главном герое Кевина Костнера. В киноленте актер должен был защищать Диану от папарацци, прежде чем влюбиться в роскошную представительницу королевской семьи.

Напомним, стало известно, кто сыграет принцессу Диану в сериале "Корона". По информации издания The Hollywood Reporter, леди Ди сыграет начинающая актриса Эмма Коррин.

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