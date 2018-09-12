Первая звукозапись Дэвида Боуи ушла с молотка

Артист записывал песню в 16 лет

Дэвид Боуи. Фото: Getty

Звукозапись британского музыканта Дэвида Боуи, найденная после его смерти, ушла с молотка на аукционе в Великобритании за 51 тысячу долларов, сообщает The Guardian.

Речь идет о звукозаписи I Never Dreamed, которую исполнил 16-летний певец. Согласно экспертной оценке, изначальная стоимость лота была в четыре раза меньше итоговой. По словам представителя аукционного дома Omega Auctions, вокруг записи Боуи царил "небывалый ажиотаж".

Отметим, что запись обнаружил в июле этого года барабанщик и менеджер первой группы Боуи The Konrads Дэвид Хедфилд на чердаке своего дома. Звукозапись была сделана в 1963 году.

Напомним, композитор, певец, актер и художник Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года, спустя два дня после своего 69-летия и выпуска нового альбома Blackstar. До этого полтора года артист боролся с раком печени. Часть праха британского музыканта была развеяна на фестивале Burning Man в американском штате Невада.

Британский музыкант Дэвид Боуи удостоен национальной музыкальной премии Brit Awards в двух номинациях.