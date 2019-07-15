Первое знакомство: что посоветовал Джей-Зи принцу Гарри и Меган Маркл

О чем говорили на премьере "Короля Льва" Бейонсе и Меган Маркл

Меган Маркл, принц Гарри, Бейонсе и Джей Зи Фото: Getty Images

14 июля в Лондоне состоялась премьера нового фильма "Король Лев", которая запомнилась публике роскошным платьем Бейонсе, а также встречей двух звездных пар. В этот день на ковровой дорожке герцоги Сассекские впервые увиделись с Бейонсе и Джей-Зи. Меган Маркл и Бейонсе вместе со своими мужьями мило общались и не скупились на объятия и улыбки.

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В сеть попали редкие кадры общения двух пар, которые сейчас обсуждает весь мир. Так, роскошная Queen B сказала герцогине Сассекской, что Арчи (сын принца Гарри и Меган Маркл – ред.) очень красивый, добавив, что она с Джей-Зи очень любят их семью. Меган поблагодарила звезду, несколько раз обняв.

14 Июл 2019 в 11:16 PDT INSTAGRAM (@_duchess_of_sussex)

Затем к разговору присоединился принц Гарри, спросив о близнецах Бейонсе и Джей-Зи. Певица ответила, что малыши остались дома, а Джей-Зи улыбнулся и дал для молодых родителей важный совет:

Лучший совет, который я могу вам дать, — это всегда находить время для себя

Меган согласилась с певцом, после чего обменялась улыбками с Бейонсе. Известно, что после официального приема пары продолжили общение, но уже в приватном месте.

Джей-Зи дал ценный совет принцу Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Стоит также отметить, что при встрече были допущены некоторые нарушения королевского протокола. Так, Бейонсе и Джей-Зи вышли на красную дорожку после Меган Маркл и принца Гарри. Таким образом, они отвлекли внимание всех репортеров на себя и были приняты едва ли не с большими овациями, чем прибывшие перед ними Гарри и Меган.

Напомним, специально для "Сегодня" создатели фильма "Король Лев" дали небольшое интервью, в котором поделились впечатлениями от поездки и рассказали захватывающие подробности съемок.

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