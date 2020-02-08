Первый полуфинал Нацотбора на Евровидение 2020: кто прошел в финал

Узнайте имена участников-финалистов

Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов Фото: instagram.com/eurovision.ua

В субботу, 8 февраля, прошел первый полуфинал Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2020". Сегодня свои песни на сцене представили восемь исполнителей – Assol, GIO, CLOUDLESS, GO-A, KRUТЬ, Katya Chilly, Jerry Heil и [O]. И только трое из них смогли пройти в финал Нацотбора, который состоится 22 февраля.

Сегодня.Lifestyle предлагают посмотреть, как проголосовали судьи Нацотбора и зрители.

Баллы от судей:

KRUTЬ – 8

Jerry Heil – 7

GO-A – 6

CLOUDLESS – 5

Katya Chilly – 4

[O] – 3

GIO – 2

Assol – 1

Баллы от зрителей:

KRUTЬ – 8

GO-A – 7

Jerry Heil – 6

CLOUDLESS – 5

GIO – 4

Katya Chilly – 3

[O] – 2

Assol – 1

Таким образом в финале Национального отбора на "Евровидение-2020", который пройдет 22 февраля, мы увидим выступления KRUTЬ, Jerry Heil и GO-A.

KRUTЬ – "99"

Jerry Hei – Vegan

Напомним, прямые эфиры Национального отбора на "Евровидение-2020" пройдут также 15 февраля (полуфинал) и 22 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Также смотрите выступлениях всех участников первого полуфинала Национального отбора на "Евровидение-2020".

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020.

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