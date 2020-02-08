Первый полуфинал Нацотбора на Евровидение 2020: кто прошел в финал
Узнайте имена участников-финалистов
В субботу, 8 февраля, прошел первый полуфинал Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2020". Сегодня свои песни на сцене представили восемь исполнителей – Assol, GIO, CLOUDLESS, GO-A, KRUТЬ, Katya Chilly, Jerry Heil и [O]. И только трое из них смогли пройти в финал Нацотбора, который состоится 22 февраля.
Сегодня.Lifestyle предлагают посмотреть, как проголосовали судьи Нацотбора и зрители.
- KRUTЬ – 8
- Jerry Heil – 7
- GO-A – 6
- CLOUDLESS – 5
- Katya Chilly – 4
- [O] – 3
- GIO – 2
- Assol – 1
- KRUTЬ – 8
- GO-A – 7
- Jerry Heil – 6
- CLOUDLESS – 5
- GIO – 4
- Katya Chilly – 3
- [O] – 2
- Assol – 1
Таким образом в финале Национального отбора на "Евровидение-2020", который пройдет 22 февраля, мы увидим выступления KRUTЬ, Jerry Heil и GO-A.
Напомним, прямые эфиры Национального отбора на "Евровидение-2020" пройдут также 15 февраля (полуфинал) и 22 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.
Также смотрите выступлениях всех участников первого полуфинала Национального отбора на "Евровидение-2020".
Все подробности в спецтеме Евровидение 2020.
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