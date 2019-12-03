Первый снег: как звезды с детьми встретили зиму

Для кого-то снег стал первым в жизни

Светлана Тарабарова с сыном Иваном Фото: instagram.com/tarabarova

В самом начале зимы, 2 декабря, как по расписанию, украинцы могли наблюдать первый снег. Кто-то по этому поводу негодует и мечтает поскорее радоваться теплу, но звезды, судя по всему, наслаждаются приходом зимы. На своих страницах в Instagram Сергей Бабкин, Светлана Тарабарова и другие знаменитости показали, как радуются первому снегу со своими детьми.

Так, для младшего сына Сергея Бабкина снег стал первым не только в этом году, но и в жизни: "Самый первый снег", – подписал музыкант кадр с сыном.

Сергей Бабкин с сыном Елисеем Фото: instagram.com/babkin_official

Участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская, которая недавно шокировала публику заявлением экс-супруга, поздравила всех с первым снегом и поделилась ярким кадром с сыном Леонардом и дочерью Лаурой.

Слава Каминская с детьми Фото: instagram.com/babaslavka

Певица Светлана Тарабарова лишь на днях показала лицо годовалого сына Ивана в клипе на символическую песню "Падає сніг". А совсем недавно артистка опубликовала видео, на котором ее малыш искренне радуется первому снегу.

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Телеведущий Анатолий Анатолич тоже не прошел мимо прихода настоящей зимы и поделился кадром с дочерью: "Ну что, стоит мне писать что выпал первый снег?", – иронично поинтересовался шоумен.

Анатолий Анатолич с дочерью Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Еще один телеведущий Григорий Решетник решил показать, как они с сыновьями подготовились к зиме: "Наша команда к первому снегу готова!".

Григорий Решетник с сыновьями Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Ранее мы также писали, что Сергей Бабкин, Ирина Горовая и Тарас Тополя рассказали об обязанностях своих детей.

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