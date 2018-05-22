Песенный конкурс Евровидение-2019 перенесли – новые даты

Конкурс переместили на конец мая

Евровидение-2019. Фото: скриншот https://eurovisionworld.com

В этом году международный песенный конкурс Евровидение-2018 проходил в Португалии. Участвовало в нем 43 страны, в финале выступали представители 26 стран, а победительницей стала 25-летняя Нетта Барзилай из Израиля.

Предполагается, что в следующем году конкурс состоится либо в Тель-Авиве, либо в Иерусалиме.

И если обычно Евровидение проходит в начале мая, то в этот раз организаторы конкурса объявили, что переносят его на другие даты, а именно – 21, 23 и 25 мая (первый полуфинал, второй полуфинал и финал соответственно). Причина такого решения пока что не разглашается.

На официальном сайте Евровидения говорится о том, что есть несколько мероприятий, которые могли повлиять на проведение конкурса в мае и выбор дат. Так, к примеру, 9 мая Израиль празднует День независимости, 7 и 8 мая состоятся полуфиналы Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее мы писали все подробности о победительнице Евровидения-2018 Нетте Барзилай. Нетта родилась и выросла в Израиле. Девушка училась в престижном музыкальном училище "Римон".

Об итогах Евровидения-2018 смотрите видео ниже: