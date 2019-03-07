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Песни Майкла Джексона запретили на радио в Канаде из-за скандального фильма о нем

В фильме певца обвиняют в растлении малолетних мальчишек

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:14
Майкл Джексон
Майкл Джексон
Фото: AFP

Недавно канал HBO показал документальный фильм о Майкле Джексоне "Покидая Неверленд", который оказался довольно скандальным. После того, как мир увидел этот фильм, поклонники певца разделились на два фронта, и даже три крупнейшие радиостанции в Канаде сняли с ротации песни поп-короля. С официальным заявлением выступил директор по маркетингу и коммуникациям медиахолдинга Cogeco Media Кристен Дикер.

"Мы внимательны к комментариям наших слушателей. Документальный фильм, выпущенный в воскресенье вечером вызвал определенные реакции. Мы решили убрать песни из эфира и пока наблюдаем за ситуацией", – пояснил Кристен Дикер.

Майкл Джексон
Майкл Джексон
Фото: AFP

В основе ленты – интервью программиста Джеймса Сейфчака и хореографа Уэйда Робсона. Оба выросли рядом с Майклом Джексоном, жили на его ранчо "Неверленд", ездили с певцом в туры, снимались в клипах и рекламе. В фильме мужчины уверяют, что наставник злоупотреблял дружбой. Якобы он с семи лет заставлял смотреть порно и склонял к интиму. Подробности, которые герои рассказывают в картине, шокировали зрителей.

Напомним, фильм о Майкле Джексоне вызвал волну гнева у родственников певца. Семья певца Майкла Джексона предъявила иск на 100 млн долларов американскому телеканалу HBO.

Более того, останки короля поп-музыки Майкла Джексона хотят эксгумировать. С такими требованиями выступили одиннадцать человек, которые предположительно являются жертвами сексуальных домогательств музыканта.

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Источник: Сегодня
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