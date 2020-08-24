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Песни "Океана Эльзы" и "Бумбокс" использовали на шоу ко Дню Независимости без разрешения

Сегодня, 16:44

Представители групп прокомментировали попурри из песен made in Ukraine

На праздновании Дня Независимости Украины в Киеве украинские музыканты исполнили попурри из популярных хитов, в том числе композиций "Океана Эльзы" и "Бумбокс". Представители этих групп заявили, что песни были использованы без разрешения.

Мультиартист MONATIK собрал на Софийской площади 18 артистов нашей сцены, чтобы каждый из них спел на торжестве отрывки из всеми известных песен.

"Это была сверх ответственная и в то же время интересная задача. Из 42 песен создать одну на 16 минут 54 секунды, которая пронесет сквозь года и вызовет огромное количество воспоминаний и эмоций. Когда мне предоставили список песен, для меня это казалось совершенно невозможным", – поделился в своем Instagram-аккаунте Дмитрий Монатик.

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Среди прозвучавших хитов были "Там де нас нема" – "Океан Эльзы" и "Вахтерам" – "Бумбокс". Их спели Верка Сердючка и группа "Время и Стекло" соответственно. Как утверждают представители "ОЭ" и "Бумбокс", песни были использованы без разрешения авторов.

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"Независимость – это свобода, уважение и к себе, и к другим, в том числе прав. Кажется так банально и ясно? Не всем. По вопросам использования песни Океана Эльзы сегодня утром – нет, не давали разрешения! Более того – даже не обращались", – написала в Facebook Виктория Хоменко.

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В социальной сети высказалась и Юлия Гриценко. "А вот мне интересно, всех исполнителей, чьи песни, звучавшие в этом "попурри", спрашивали, хотят ли они, чтобы их исполняли и исполняли именно те коллеги? И звали ли их самих принять участие в этом?", – поинтересовалась она на своей странице.

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Напомним, что в шоу "Музыкальная история Независимости" приняли участие Наталья могилевская, Олег Винник, Тина Кароль, Джамала, Монатик, Потап, Руслана, Александр Пономарев, The HARDKISS, Нина Матвиенко и другие.

Ранее сообщалось, что Дзидзьо и Сергей Михалок получили звание заслуженного артиста Украины от президента Владимира Зеленского.

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