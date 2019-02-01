Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Песня-манифест": KAZKA представили композицию для Нацотобра на "Евровидение"

Многим поклонникам группы песня пришлась по душе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:15
KAZKA Фото: instagram.com/kazka.band
KAZKA
Фото: instagram.com/kazka.band

Фавориты Национального отбора на "Евровидение 2019" – группа KAZKA представили свою конкурсную композицию под названием Apart. 

"Друзья! Сегодня мы представляем нашу конкурсную песню на Евровидение. Apart – это личная история отношений, страхов и их преодолений. Это песня-манифест: любите без шаблонов! Несмотря на статус, рост, вес, социальные различия, навязанные другими правила и формы. Любите кого угодно, но обязательно всей душой", – описывают песню сами участники.

В комментариях многие поклонники группы написали, что песня им очень понравилась и выразили поддержку группе на Нацотборе: "Украинский этнический мотив в сочетании с современной музыкой – это просто КАЗКА", "Не могу перестать слушать, модный саунд!", "Як же мені вона подобається! Від кінцівки просто мурашить!", "Для Евровидения песня шикарная. Здесь идеально все: мелодия, бит, припев, вставка народная вообще улёт, вокал. Молодцы!﻿", "Боже, какая удивительная композиция. Я не могу ею вдоволь насладиться".

Однако были и те, кто выразил опасения по поводу того, что песня недостаточно хороша для конкурса: "Песня неплохая, но для меня не победная", "Песня хорошая, но с ней не победить", "Ожидал большего", – пишут некоторые пользователи сети.

Ранее мы делали подборку участников Нацотбора, которые уже представили свои конкурсные песни. Мы также рассказывали о всех участниках Нацотбора на "Евровидение 2019".

Также смотрите видео, как участница Нацотбора на Евровидение MARUV разгневала публику:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Нацотбор на "Евровидение 2019": VERA KEKELIA презентовала зажигательную песню "Евровидение 2019": Фаворитка Нацотбора рассказала о работе в стриптиз-клубе "Евровидение 2019": чтобы защитить ЛГБТ-участника из Франции, ему наймут 43 адвоката
песня KAZKA Евровидение 2019
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Певица Елка впервые опубликовала фото со взрослыми дочерьми
Певица Елка впервые опубликовала фото со взрослыми дочерьми
Стало известно, почему закрывается шоу
Стало известно, почему закрывается шоу "Караоке на майдані"

Популярные статьи

Вчера, 13:24Fun

Похудела вдвое: женщина раскрыла секрет быстрого сброса веса

Вчера, 13:14Стиль

Главные тренды весны 2019: возвращение 80-х и нюдовые оттенки

Вчера, 10:31Техно

Sony рассылает игровые приставки PlayStation 5 бесплатно

Вчера, 08:57Психология

Убивают отношения: каких ошибок не прощают разные знаки зодиака

Вчера, 04:10Психология

Гороскоп на сегодня: у Раков суматошный день, а Водолеям не стоит принимать важные решения

31 январяWellness

Диета Магги: минус 20 килограммов за четыре недели

31 январяШоу-бизнес

Развод Ани Лорак: все подробности скандала певицы с мужем

31 январяFun

31 января: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

31 январяАфиша

Умер легендарный актер, сыгравший в "Терминаторе" и "Гремлинах"

31 январяШоу-бизнес

Ольга Фреймут заинтриговала снимком в купальнике

31 январяПсихология

Названа главная ошибка в жизни каждого знака зодиака

30 январяТехно

Парню в магазине продали PlayStation 4 за копейки

30 январяFun

30 января: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

30 январяFun

Выходные дни и праздники в феврале 2019 года в Украине

30 январяСтиль

Лунный календарь стрижек на февраль 2019 года: когда стричь волосы

30 январяТехно

В World of Tanks появился новый режим боев на роботах

Новости партнеров

Виторган поставил точку в скандале с изменами Собчак
Виторган поставил точку в скандале с изменами Собчак
Как выглядят актеры легендарного фильма
Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"
6 актрис с натуральной нестандартной внешностью
6 актрис с натуральной нестандартной внешностью
Собчак и Богомолов пообедали с Абрамовичем и его бывшей подругой
Собчак и Богомолов пообедали с Абрамовичем и его бывшей подругой
Как засыпать за одну минуту: проверенный метод против бессонницы
Как засыпать за одну минуту: проверенный метод против бессонницы
Девушка дня. Обворожительная серфингистка Лаура Крэйн
Девушка дня. Обворожительная серфингистка Лаура Крэйн
Королева італійського спортивного ТБ
Королева італійського спортивного ТБ
Николай Тищенко рассказал о реальных отношениях с 24-летней женой
Николай Тищенко рассказал о реальных отношениях с 24-летней женой