"Песня-манифест": KAZKA представили композицию для Нацотобра на "Евровидение"

Многим поклонникам группы песня пришлась по душе

KAZKA Фото: instagram.com/kazka.band

Фавориты Национального отбора на "Евровидение 2019" – группа KAZKA представили свою конкурсную композицию под названием Apart.

"Друзья! Сегодня мы представляем нашу конкурсную песню на Евровидение. Apart – это личная история отношений, страхов и их преодолений. Это песня-манифест: любите без шаблонов! Несмотря на статус, рост, вес, социальные различия, навязанные другими правила и формы. Любите кого угодно, но обязательно всей душой", – описывают песню сами участники.

В комментариях многие поклонники группы написали, что песня им очень понравилась и выразили поддержку группе на Нацотборе: "Украинский этнический мотив в сочетании с современной музыкой – это просто КАЗКА", "Не могу перестать слушать, модный саунд!", "Як же мені вона подобається! Від кінцівки просто мурашить!", "Для Евровидения песня шикарная. Здесь идеально все: мелодия, бит, припев, вставка народная вообще улёт, вокал. Молодцы!﻿", "Боже, какая удивительная композиция. Я не могу ею вдоволь насладиться".

Однако были и те, кто выразил опасения по поводу того, что песня недостаточно хороша для конкурса: "Песня неплохая, но для меня не победная", "Песня хорошая, но с ней не победить", "Ожидал большего", – пишут некоторые пользователи сети.

Ранее мы делали подборку участников Нацотбора, которые уже представили свои конкурсные песни. Мы также рассказывали о всех участниках Нацотбора на "Евровидение 2019".

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