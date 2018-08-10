Певца, исполнившего песню Despacito, обокрали на 2 миллиона евро

Рэпера ограбили в отеле в Испании

Одного из исполнителей хита прошлого лета Despacito, пуэрториканского рэпера Дэдди Янки, обокрали в испанской Валенсии.

Из номера в отеле, в котором остановился певец, преступник вынес драгоценности на два миллиона евро. Интересно, что сотрудникам отеля вор представился рэпером. Они и открыли ему сейф с бриллиантами. Из соседнего номера, в котором остановилась команда Дэдди, преступник украл еще 2500 долларов.

"Пресс-служба Дэдди Янки подтверждает, что артист стал жертвой кражи, пока он отсутствовал в номере отеля в Валенсии, Испания. Уже нанята юридическая фирма, и никаких дальнейших заявлений не будет, чтобы никоим образом не препятствовать расследованию", – говорится на официальной странице рэпера в Twitter.

Ранее мы писали о том, что голливудскую актрису Деми Мур обокрали на крупную сумму денег.

Мы также сообщали, что в России ограбили известного колумбийского певца. Как сообщается, колумбиец приехал в Россию не только как болельщик во время ЧМ-2018. Изначально предполагалось, что именно Maлума исполнит гимн Чемпионата. Отметим, что многие клипы Малума собрали больше одного миллиарда просмотров на YouTube.