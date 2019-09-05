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Пласидо Доминго обвинили в домогательствах еще 11 женщин: все подробности

Оперный певец снова оказался в центре скандала

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:31
Пласидо Доминго
Пласидо Доминго
Фото: Getty Images

Еще 11 женщин выдвинули в отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом в четверг сообщило агентство Associated Press.

Больше деталей о секс-скандале вокруг Пласидо Доминго узнайте в сюжете:

О неподобающем поведении оперного певца, в частности, рассказала американская певица Анджела Тернер Уилсон. По ее словам, она подвергалась домогательствам со стороны Доминго во время работы в Вашингтонской национальной опере в 1999–2000 годах.

Мелинда Макклейн, занимавшая должность координатора производственного отдела в Опере Лос-Анджелеса в 1986–1987 годах, рассказала АП, что старалась не оставлять Доминго наедине с молодыми певицами в репетиционных залах, особенно если он об этом просил, и назначать в качестве костюмеров только мужчин.

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"Мы придумывали все эти схемы, чтобы он держался подальше от определенных певиц", — заявила Макклейн.

Другие пострадавшие пожелали сохранить анонимность, объяснив это тем, что продолжают работать в оперной индустрии и боятся последствий своих заявлений, отмечает агентство.

Ранее восемь певиц и одна танцовщица заявили, что с конца 1980-х годов в разное время подверглись домогательствам со стороны Доминго. 78-летний певец отметил, что "обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают". Он подчеркнул, что вступал в отношения только по обоюдному согласию.

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Источник: Associated Press
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