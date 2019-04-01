Певцу KISHE неизвестные изувечили автомобиль

На машине артиста обнаружены царапины и вмятины

KISHE Фото: instagram.com/kishe_official

Певец и автор песен KISHE возмутщен ситуацией на платных парковках столицы. Приехав на центральный ж/д вокзал Киева, и оставив автомобиль на платной парковке буквально на полчаса, артист обнаружил внушительную царапину и вмятину на заднем бампере своего авто. Попытавшись решить ситуацию с администрацией парковки, артист столкнулся с тотальным непрофессионализмом и отказом от всякой ответственности.

KISHE Фото: instagram.com/kishe_official

"Я призываю всех автолюбителей, друзья давайте будем уважать друг друга. Если произошла ситуация и вы случайно зацепили чужой автомобиль, не скрывайтесь с места ДТП, оставьте телефон, мы же движемся в Европу, так давайте же вести себя как цивилизованные люди", – написал артист в своем Instagram-аккаунте.

Машина KISHE Фото: instagram.com/kishe_official

Этот инцидент не помешал артисту приехать и выступить на фестивале уличной еды, который проходил 31 апреля на заводе "Art Platforma". KISHE порадовал своих слушателей ярким музыкальным перформансом, среди популярных песен прозвучал трек "Бачу промені", успевший стать визитной карточкой артиста и собравший в YouTube более 1 миллиона просмотров под одноименной видеоработой.

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