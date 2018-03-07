Певец Ашер расстался с женой после 10 лет совместной жизни

Сегодня, 18:05

Пара прожила вместе 10 лет

Ашер с супругой. Фото: Getty
Ашер с супругой. Фото: Getty

Грустные новости пришли из-за рубежа: американский 39-летний певец Ашер расстается со своей супругой 48-летней Грейс Мигель после 10 лет совместной жизни, два года из которых они прожили в официальном браке. В сообщении от Ашера говорится следующее: "Мы по-прежнему тесно связаны и остаемся друзьями. Мы будем продолжать поддерживать друг друга на следующих этапах жизни. Наше уважение и любовь друг к другу не будут только расти".

Ашер и Грейс поженились на Кубе в 2015 году, после восьми месяцев помолвки и семи лет отношений. Для Ашера это был второй брак. Он уже состоял в браке с Тамекой Фостер. 

Грейс — мой менеджер и невероятный партнер. Она помогала мне пройти через самые трудные времена в жизни. Она — тот человек, кто был в состоянии поддержать и понять меня в любой ситуации, — рассказывал Ашер журналу Billboard в октябре 2014 года.

Напомним, ранее стала известна причина развода Дженнифер Энистон и Джастина Теру.

Ранее звезды сериала "Школа" расстались. 22-летний Александр Петренко (Паша) и 19-летняя Лиза Василенко (Лола в сериале) разорвали отношения. 
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