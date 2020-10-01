Ашер в третий раз стал отцом: первое фото и необычное имя ребенка
У артиста родилась дочь
41-летний американский певец Ашер в третий раз стал отцом. У артиста и его 36-летней возлюбленной Дженн Гойкочеа родилась дочь.
Счастливый отец поспешил поделиться радостной новостью в Instagram, опубликовав фото маленькой ручки новорожденной дочки. Ашер также рассказал, какое необычное имя они с Дженн дали ребенку.
"Мы счастливы и полными любви с появлением нашей красивой девочки, Соверейн Бо Раймонд. Песня Стиви Уандера Isn’t She lovely – на повторе", – трогательно подписал фото артист.
Отметим, что для Ашера малышка стала третьим ребенком, а для Дженн – первым. Артист воспитывает двоих сыновей (12-летнего Ашера и 11-летнего Навида) от бывшей жены Тамеки Фостер.
О романе Ашера и Дженн впервые заговорили в октябре прошлого года, когда парочку заметили за кулисами Hollywood Bowl. Дженн Гойкочеа – музыкальный продюсер, поэтому, можно предположить, что с Ашером они познакомились во время совместной работы над одним из проектов.
О беременности Гойкочеа СМИ сообщили в начале сентября этого года.
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