Ашер в третий раз стал отцом: первое фото и необычное имя ребенка

У артиста родилась дочь

41-летний американский певец Ашер в третий раз стал отцом. У артиста и его 36-летней возлюбленной Дженн Гойкочеа родилась дочь.

Счастливый отец поспешил поделиться радостной новостью в Instagram, опубликовав фото маленькой ручки новорожденной дочки. Ашер также рассказал, какое необычное имя они с Дженн дали ребенку.

"Мы счастливы и полными любви с появлением нашей красивой девочки, Соверейн Бо Раймонд. Песня Стиви Уандера Isn’t She lovely – на повторе", – трогательно подписал фото артист.

Скриншот: Instagram Ашера

Отметим, что для Ашера малышка стала третьим ребенком, а для Дженн – первым. Артист воспитывает двоих сыновей (12-летнего Ашера и 11-летнего Навида) от бывшей жены Тамеки Фостер.

О романе Ашера и Дженн впервые заговорили в октябре прошлого года, когда парочку заметили за кулисами Hollywood Bowl. Дженн Гойкочеа – музыкальный продюсер, поэтому, можно предположить, что с Ашером они познакомились во время совместной работы над одним из проектов.

Дженн Гойкочеа и Ашер Фото: instagram.com/usher

О беременности Гойкочеа СМИ сообщили в начале сентября этого года.

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