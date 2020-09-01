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Певец Ашер и его девушка готовятся стать родителями – СМИ

Сегодня, 12:46

Для музыканта этот ребенок станет третьим

Американский певец Ашер, чью звукозаписывающую студию в Голливуде расстреляли, готовится в третий раз стать отцом. Его девушка 36-летняя Дженн Гойкочеа, с которой артист встречается с 2019 года, беременна первенцем. Отметим, что у Ашера есть двое детей от бывшей супруги Тамеки Фостер.

О беременности возлюбленной Ашера сообщает US Weekly со ссылкой на источник. Недавно пару видели в Лос-Анджелесе возле одной из звукозаписывающих студий. Папарацци засняли Дженн с округлившимся животом, что не дает усомниться в том, что она ждет ребенка.

Сам певец пока не комментирует предстоящее пополнение в семье. Но инсайдер утверждает, что пара счастлива.

Дженн Гойкочеа и Ашер
Дженн Гойкочеа и Ашер
Фото: instagram.com/usher

У Ашера есть двое сыновей – Ашер Реймонд и Невид Илай Реймонд. Мальчиков певцу родила его жена Тамека Фостер, с которой он развелся в 2009 году. Ашер через суд получил единоправную опеку над детьми.

В 2015 году он женился на своей менеджерке Грейс Мигель, однако их брак продлился всего три года – уже в 2018 -м супруги расстались.

Совсем недавно певица Кэти Перри родила первенца от Орландо Блума.

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