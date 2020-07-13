Певец Ivan NAVI впервые рассказал о новой возлюбленной

Артист познакомился с девушкой в новогоднюю ночь

Долгое время певец Ivan NAVI, который ранее рассказал, что его отталкивает в девушках, молчал о своей личной жизни. Теперь же, в интервью программе "Світське життя" артист признался, что в данный момент находится в отношениях.

О новой девушке Ивана известно только то, что она – не публичная личность. С певцом они познакомились на новогоднем концерте.

"У нас очень интересная история знакомства. Она просто пришла на концерт, который проходил в новогоднюю ночь, и не знала, кто будет там выступать, ее просто туда привели друзья. И я смотрю – симпатичная девушка, она видит – неплохой парень. Были разные нюансы, но сейчас я счастлив", – поделился артист.

Ivan NAVI Фото: Мадлен Кувандыкова

Ведущая программы Катерина Осадчая также задала Ивану каверзный вопрос о свадьбе – не делал ли певец новой девушке предложение, на что артист ответил отрицательно.

"Пока нет, мы – в эйфории, когда бабочки летают", – отметил певец.

Также Иван рассказал, что отметил с новой возлюбленной свой день рождения (6 июля артисту исполнилось 28 лет). Пара отправилась за город провести время на природе.

"Мы уехали насладиться природой, потому что клубов, криков и шума мне хватает и на концертах", – объяснил Иван.

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Напомним, Мята и Ivan NAVI представили совместный трек и клип.

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