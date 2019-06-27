Певец Иво Бобул идет в Раду: подробности

Об этом сообщается на сайте ЦИК

Иво Бобул идет в политику Фото: instagram.com/bykvu

66-летний украинский певец, народный артист Украины Иво Бобул баллотируется в депутаты Верховной Рады Украины. Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК. Уже известно, что Иво Бобул баллотируется по спискам партии "Патріот", лидером которой является политический и общественный деятель Николай Голомша. Певец значится в списках под номером 5.

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"Политическая Партия "ПАТРІОТ", №5. Родился 17 июня 1953, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, преподаватель вокала, Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств, член Политической Партии "ПАТРІОТ", проживает в Киеве, судимость отсутствует, включен в избирательный список под № 5", – говорится на сайте ЦИК.

Отметим, за последнее время о политических амбициях заявили многие представители украинского шоу-бизнеса, среди которых Оля Полякова, Святослав Вакарчук, Сергей Сивохо и другие. Сегодня.Lifestyle поделились списком звезд, которые пошли в политику в текущем году.

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