Анонс

Певец Maluma: "Мадонна хотела раскрыть мою сексуальность"

Известный колумбийский певец рассказал "Сегодня" о дружбе с Шакирой, гонорарах и своей девушке

Певец Maluma Фото: пресс-служба

Сегодня в Киеве впервые выступит всемирно известный латиноамериканский певец Maluma. 25-летний хитмейкер из Колумбии, записавший совместные треки с Мадонной, Шакирой и Рики Мартином, пожалует в Украину в рамках своего мирового турне в поддержку нового альбома 11:11. Откроет концерт известного исполнителя во Дворце спорта наша NK — Настя Каменских. Накануне приезда Maluma дал интервью "Сегодня" и ответил на вопросы, которые помогут украинским поклонникам узнать его еще лучше.

О звездной болезни

"Я не могу сказать, что страдаю звездной болезнью. Я просто живу музыкой и делаю то, что приносит мне удовольствие. Популярность — приятный бонус к признанию моего творчества. Но главное — это любовь миллионов слушателей по всему миру. Сейчас моя карьера находится на очень важном этапе: я выпустил новый альбом 11:11, и у меня мировое турне, в рамках которого я посещу большинство европейских стран, США и, конечно же, Латинской Америки. Очень круто, что одним из таких абсолютно новых мест для меня стала Украина, и совсем скоро я увижу своих фанов в Киеве! А самое главное и самое прекрасное для меня — где бы я ни был, петь я буду на испанском языке".

О шоу в Киеве

"Не хочу раскрывать все секреты, но обещаю, что концерт будет горячим! Кроме любимых песен, вас ждут зажигательные танцы и невероятное лазерное шоу".

Об NK

"NK — очень горячая девушка! Она восхитительно исполняет свою песню Peligroso на испанском. От нее чувствуется дикая энергетика. И это то, кроме классного голоса и харизмы, что помогает ей завоевывать такую популярность. И вообще — это так круто, что у вас есть такие артисты, которые представляют вашу страну в мире и на таких масштабных церемониях, как Latin Grammy. Я думаю, что она очень упорная и трудолюбивая девушка, раз уж добилась таких успехов. А значит, NK покорит и мировую сцену".

Настя Каменских гастролировала по Украине. Детали в сюжете:

О деньгах

"Я из небогатой семьи, в 10 лет отец оставил меня, маму и сестру. Уже тогда я почувствовал, что должен заботиться о них. Свои самые первые деньги я заработал, продавая сэндвичи в школе: мама покупала ингредиенты, а я продавал уже готовые бутерброды. Потом я стал продавать конфеты: покупал упаковку за доллар и продавал каждую сладость тоже за доллар. Самая большая выручка однажды была 35 долларов за день! Все деньги я отдавал маме.

Сейчас трачу деньги, как все обычные люди: на еду, одежду. Большая часть моего бюджета уходит на музыкальную деятельность. Также я создал фонд развития творчества для детей из неблагополучных семей El Arte de los Suenos, который спонсирую".

О футболе

"Я 9 лет занимался футболом и мечтал стать игроком Колумбийской сборной. Музыка взяла верх, но спорт научил меня очень важным вещам: ответственности, дисциплине и тому, что если ты хочешь чего-то добиться, нужно каждый день упорно трудиться в направлении своей мечты".

Maluma выступит в Киеве Фото: пресс-служба

Об отдыхе

"Я не завсегдатай дискотек. Когда заканчивается тур, возвращаюсь в родной город, где действительно могу зарядиться энергией. Здесь несколько раз в месяц катаюсь на лошадях. Вообще я люблю природу и горы. Поэтому свободное время стараюсь проводить где-нибудь вдалеке от шумного города. Все остальное время провожу в студии — создавая новые песни, которые горячо полюбят слушатели".

О Колумбии

"Я предпочитаю Колумбию всем другим странам, потому что здесь — мои корни. Я не променяю ее ни на что! Когда я начинал свою карьеру, первыми, кто слушал мою музыку, были дети из Медельина. Я рад, что латиноамериканские песни становятся трендом во всем мире, и счастлив, что я к этому причастен. Я люблю свою страну. И горжусь тем, что я здесь родился. Сейчас Колумбия — одна из самых процветающих стран Латинской Америки. Всем обязательно стоит посетить Медельин, потому что это самый красивый город Колумбии".

О любви

"Я искренне люблю своих поклонниц. Видеть в их глазах столько огня, эйфории и радости во время концертов — это бесценно. Сейчас я по-настоящему влюблен. Моя девушка Наталья — очень особенный для меня человек, и я очень дорожу нашими отношениями. Между нами царит взаимопонимание, мы всегда поддерживаем друг друга, и для меня это очень важно. Всем читателям я желаю найти такую же настоящую и сильную любовь".

О Мадонне

"Мадонна всегда была для меня иконой. Ее музыка меня вдохновляла и заставляла поверить в то, что все реально!

Работать с ней — колоссальное удовольствие. Она всегда знает, чего хочет, и как этого достичь. Во время съемок совместного клипа она хотела, чтобы я раскрыл всю свою сексуальность. Изначально я хотел быть более агрессивным, но она сказала: "Нет, это совершенно не то, кем ты есть на самом деле. Ты чувственный. Постарайся передать именно это. Представь, что перед тобой женщина твоей мечты".

Латиноамериканский певец Maluma Фото: пресс-служба

О Шакире

"С Шакирой нас объединяет то, что мы — из Колумбии, наша культура. Возможно, благодаря этому между нами сразу появилась особая энергетика, мы понимали друг друга с полуслова. Для меня она невероятно талантлива. И ей известно, что артисту из Латинской Америки намного сложнее пробиться в музыке, чем, например, артисту из Соединенных Штатов. Тем более у нас с ней одно видение: мы хотим, чтобы именно латиноамериканская музыка обрела новых поклонников по всему миру. В реальной жизни она очень открыта, мы очень близки по духу и темпераменту. Очень приятно услышать от нее самой, что между нами была абсолютная химия, и я ее также ощущал! В тот момент, когда родилась совместная творческая энергия, она уже не прекращалась. Наши мнения во всем совпадали — начиная от лирики, мелодии и заканчивая тем, как это должно выглядеть в клипе".

Об амбициях

"В будущем я собираюсь создавать еще больше коллабораций с известными музыкантами в абсолютно разных жанрах, потому что хочу, чтобы музыка не знала никаких границ. Очень хочу спеть с Джастином Тимберлейком. Вообще я верю в визуализацию и всегда очень ярко представляю себе все свои мечты. Пока что каждая из них сбылась. Кроме того, я и дальше буду продолжать помогать детям. Фонд El Arte de los Suenos помогает подросткам, которые живут в неблагоприятных условиях, через искусство. Мы хотим показать им, что мечты сбываются, что все возможно, содействуем их нравственному, эмоциональному, физическому и культурному развитию. У нас есть занятия по живописи и граффити, пению, чтению рэпа, игре на музыкальных инструментах, танцам. У нас постоянно проходят различные мероприятия, а наш главный девиз: "мы превращаем мечты в реальность". Мне всего лишь 25, и это только начало!".

Ранее мы писали, что Мадонна выпустила песню Medellín, записанную совместно с 25-летним Maluma.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram