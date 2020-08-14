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Певец The Weeknd пожертвовал 300 тысяч долларов в помощь пострадавшим от взрыва в Бейруте

Сегодня, 11:00

4 августа в порту столицы Ливана прогремел мощный взрыв

4 августа в столице Ливана прогремел мощный взрыв, унесший жизни сотен людей. Известный канадский певец The Weeknd (Эйбел Маккоонен Тесфайе), который расстался с супермоделью Беллой Хадид, пожертвовал $300 тысяч на помощь пострадавшим в результате случившегося в Бейруте.

Многие знаменитости не остались равнодушными и выразили поддержку жителям Бейрута, где произошла трагедия. 30-летний The Weeknd решил помочь ливанцам материально.

Как сообщил его менеджер Вассим Слейби в своем Instagram-аккаунте, Эйбел пожертвовал 300 тысяч долларов организации Global Aid for Livan, которая помогает пострадавшим от взрыва.

The Weeknd и его менеджер Вассим Слейби
The Weeknd и его менеджер Вассим Слейби
Фото: instagram.com/salxo/

"Для меня большая честь работать с артистами, которые так глубоко заботятся о мире и прямо сейчас о наших братьях и сестрах в Ливане, испытывающих боль и нуждающихся в нашей коллективной помощи. Я хочу поблагодарить своего брата The Weeknd за его щедрое пожертвование в 300 тысяч долларов для Global Aid for Livan", – написал он в посте.

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Отметим, что ранее в этом году The Weeknd пожертвовал 500 тысяч долларов организациям Black Lives Matter, Know Your Rights Camp и National Bail Out, которые борются с расизмом. Певец также неоднократно помогал фондам, занимающимся проблемой COVID-19.

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