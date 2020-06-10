Певец Виталий Козловский продемонстрировал мускулистое тело в бассейне – фото

Знаменитому артисту есть чем похвастаться

35-летний украинский певец Виталий Козловский, который недавно впервые раскрыл детали вражды с Игорем Кондратюком, порадовал своих подписчиц новой летней фотографией. С голливудской улыбкой на лице артист позировал полуобнаженным в бассейне. Виталий Козловский показал подкачанное спортивное тело, а в описании к публикации прокомментировал свое отношение к новостям в СМИ.

Смотрите в сюжете, как Виталий Козловский провел карантин:

Певец старается не погружаться в новости и не поддаваться негативу.

"Такое ощущение, что СМИ нас специально вгоняют в состояние стресса и страха, чтоб легче было нами управлять и влиять на сознание... Важно сосредоточиться на хорошем и акценты расставлять на позитиве! А кто как не мы сами можем и должны поднимать себе настроение?!" – написал Виталий Козловский.

Виталий Козловский Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Как известно, знаменитый певец регулярно занимается спортом и поддерживал фигуру даже на карантине.

Ранее Виталий Козловский признался, что его сердце занято, и рассказал о своей новой девушке.

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