Певец Влад Дарвин женился: первые фото необычной свадьбы
Избранницей артиста стала певица Кристина Марти
Пока все ждут свадьбы брата Кейт Миддлтон, украинский певец Влад Дарвин женился. Его избранницей стала певица Кристина Марти. Торжественная церемония прошла в Киеве в минувшую субботу, 16 ноября. Далее в материале смотрите, кто пришел на праздник к молодоженам.
Смотрите подробности свадьбы Ассоль:
Так, на свадьбе Влада Дарвина и Кристины Марти присутствовали звездные гости, среди которых Наталья Могилевская, TARABAROVA, Наталка Карпа, Соломия Витвицкая и Алеша. Фотографиями с праздниками они поделились в социальной сети Instagram.
Отметим, что свадьба прошла в индийском стиле. Жених вышел в белой тунике и штанах, а невеста выбрала белоснежное платье с рукавами без фаты.
"Я настолько уверен в нас, настолько уверен, что мы все делаем правильно, вовремя. Ты для меня значишь больше, чем думаешь", – признался Влад своей любимой.
Об отношениях Влада и Кристины известно мало. Кристина Марти – армянская этно-джаз исполнительница, которая в 2010 году с сестрой основала авторский проект Laura & Kristina Marti.
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