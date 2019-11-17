Певец Влад Дарвин женился: первые фото необычной свадьбы

Избранницей артиста стала певица Кристина Марти

Влад Дарвин женился Фото: Instagram

Пока все ждут свадьбы брата Кейт Миддлтон, украинский певец Влад Дарвин женился. Его избранницей стала певица Кристина Марти. Торжественная церемония прошла в Киеве в минувшую субботу, 16 ноября. Далее в материале смотрите, кто пришел на праздник к молодоженам.

Смотрите подробности свадьбы Ассоль:

Так, на свадьбе Влада Дарвина и Кристины Марти присутствовали звездные гости, среди которых Наталья Могилевская, TARABAROVA, Наталка Карпа, Соломия Витвицкая и Алеша. Фотографиями с праздниками они поделились в социальной сети Instagram.

Свадьба Влада Дарвина Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Отметим, что свадьба прошла в индийском стиле. Жених вышел в белой тунике и штанах, а невеста выбрала белоснежное платье с рукавами без фаты.

Свадьба Влада Дарвина Фото: Instagram

"Я настолько уверен в нас, настолько уверен, что мы все делаем правильно, вовремя. Ты для меня значишь больше, чем думаешь", – признался Влад своей любимой.

Свадьба Влада Дарвина Фото: Instagram

Об отношениях Влада и Кристины известно мало. Кристина Марти – армянская этно-джаз исполнительница, которая в 2010 году с сестрой основала авторский проект Laura & Kristina Marti.

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