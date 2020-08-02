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Певица Адель поразила фанатов своим внешним видом: фото

Сегодня, 13:29

Знаменитая британка скинула около 50 килограммов и сменила прическу

Британская певица Адель, которая скинула около 50 килограммов, а после этого примерила свое старое платье, не перестает удивлять фанатов. На странице в Instagram исполнительница опубликовала свежее фото, на котором запечатлена с новой прической. Смотрите, как сейчас выглядит 32-летняя Адель.

На снимке Адель позирует в облегающей кофте с длинными рукавами с принтом в виде полумесяцев и в черных леггинсах. При этом волосы знаменитости завиты в мелкие кудри. Напомним, что прежде она чаще всего ходила с прямыми или уложенными волнами волосами.

Певица Адель
Певица Адель
Фото: instagram.com/adele

Адель присела под кадром из клипа Бейонсе на песню Already, где та стоит в похожем костюме.

"Спасибо тебе, Королева, что всегда доносишь до нас любовь через свое творчество", – подписала свой пост Адель.

Какой подарок Адель сделала своим фанатам, смотрите в ролике:

Примечательно, что похудевшую Адель некоторые из поклонников сперва не узнали и даже спутали с другими звездами. "Я подумала, что это Кейт Уинслет. Настолько нереально она выглядит", – написала одна из пользовательниц Сети в комментариях.

Недавно мы писали, что личный тренер Адель раскрыл секрет впечатляющего похудения певицы.

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