Певица Alina Pash рассказала об угрозах после участия в Шествии Достоинства

Певица призналась, что ей и ее семье угрожают избиением

Alina Pash Фото: Facebook-страница Alina Pash

Начинающая украинская певица Alina Pash приняла участие в Шествии Достоинства в честь Дня Независимости Украины. В рамках мероприятия артистка исполнила рэп-композицию, посвященную Украине. Однако после выступления на Alina Pash обрушился шквал критики. Певица призналась, что ей и ее семье угрожают избиением из-за поездок в Россию и аннексированный Крым. Кроме того, артистку обвинили в искажении гимна Украины.

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На своей странице в Facebook певица Alina Pash сообщила, что ездила в Россию в 2017 году и в Крым – в 2015-м – как частное лицо.

"В 2017 году по личным обстоятельствам Я была на территории России, как частное лицо. Да, Я сделала фото со свитшотом "KYIV" на Красной Площади. Потому что считаю, что именно так должно на английском писаться название украинской столицы. Київ, не Кієв. В 2015 году я была на территории Крыма с музыкантами с визитом к родственникам членов команды, у которых была свадьба. Если Я нарушила законодательство Украины – готова отвечать по закону, но не готова отвечать перед обществом как артист. Это было за три года до появления проекта Alina Pash. Всю ответственность публичного человека перед обществом Я понимаю", – написала Алина.

Певица Alina Pash Фото: Facebook-страница Alina Pash

Певица также отметила, что за время существования проекта Alina Pash (с 2018 года) не выступала на территории РФ, несмотря на многочисленные предложения.

"За время существования проекта Alina Pash Я ни разу не выступала на территории России. С момента выхода первого релиза в 2018 году. Мы получили десятки предложений, на которые Я ответила отказом", – продолжает звезда.

Что касается выступления Alina Pash на Шествии Достоинства, то артистка заявила, что не искажала украинский гимн, а исполненный куплет не является его частью.

"На Шествии Достоинства Я выступила бесплатно. Текст Я написала сама. Мое выступление – это не искажение гимна по всем Законам Украины. И мой куплет не является частью гимна. Как по замыслу, так и чисто музыкально", – заявила певица.

Alina Pash на Шествии Достоинства Фото: Facebook-страница Alina Pash

Но главное – Алине и ее родным угрожают избиением. Артистка заявила, что в таком случае обидчикам придется понести уголовную ответственность. Кроме того, избиение женщины точно не улучшит ситуацию в Украине.

"Но угрожать моим родным и мне у Вас права нет. По Закону Украины Вы несете за это уголовную ответственность. Но если Вы все же думаете, что избиение женщины изменит ситуацию в стране – приходите сегодня после концерта. Вы знаете, где Я буду. Я хочу, чтобы мы посмотрели друг другу в глаза. Я вас не боюсь. Потому что на моей стороне правда и на моей стороне любовь. Любовь к Украине и миллионам искренних сердец моих братьев и сестер", – заключила Alina Pash.

Напомним, Сегодня.Lifestyle подробно рассказали, как прошло Шествие Достоинства 24 августа.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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