Певица Alina Pash рассказала об угрозах после участия в Шествии Достоинства
Певица призналась, что ей и ее семье угрожают избиением
Начинающая украинская певица Alina Pash приняла участие в Шествии Достоинства в честь Дня Независимости Украины. В рамках мероприятия артистка исполнила рэп-композицию, посвященную Украине. Однако после выступления на Alina Pash обрушился шквал критики. Певица призналась, что ей и ее семье угрожают избиением из-за поездок в Россию и аннексированный Крым. Кроме того, артистку обвинили в искажении гимна Украины.
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На своей странице в Facebook певица Alina Pash сообщила, что ездила в Россию в 2017 году и в Крым – в 2015-м – как частное лицо.
"В 2017 году по личным обстоятельствам Я была на территории России, как частное лицо. Да, Я сделала фото со свитшотом "KYIV" на Красной Площади. Потому что считаю, что именно так должно на английском писаться название украинской столицы. Київ, не Кієв. В 2015 году я была на территории Крыма с музыкантами с визитом к родственникам членов команды, у которых была свадьба. Если Я нарушила законодательство Украины – готова отвечать по закону, но не готова отвечать перед обществом как артист. Это было за три года до появления проекта Alina Pash. Всю ответственность публичного человека перед обществом Я понимаю", – написала Алина.
Певица также отметила, что за время существования проекта Alina Pash (с 2018 года) не выступала на территории РФ, несмотря на многочисленные предложения.
"За время существования проекта Alina Pash Я ни разу не выступала на территории России. С момента выхода первого релиза в 2018 году. Мы получили десятки предложений, на которые Я ответила отказом", – продолжает звезда.
Что касается выступления Alina Pash на Шествии Достоинства, то артистка заявила, что не искажала украинский гимн, а исполненный куплет не является его частью.
"На Шествии Достоинства Я выступила бесплатно. Текст Я написала сама. Мое выступление – это не искажение гимна по всем Законам Украины. И мой куплет не является частью гимна. Как по замыслу, так и чисто музыкально", – заявила певица.
Но главное – Алине и ее родным угрожают избиением. Артистка заявила, что в таком случае обидчикам придется понести уголовную ответственность. Кроме того, избиение женщины точно не улучшит ситуацию в Украине.
"Но угрожать моим родным и мне у Вас права нет. По Закону Украины Вы несете за это уголовную ответственность. Но если Вы все же думаете, что избиение женщины изменит ситуацию в стране – приходите сегодня после концерта. Вы знаете, где Я буду. Я хочу, чтобы мы посмотрели друг другу в глаза. Я вас не боюсь. Потому что на моей стороне правда и на моей стороне любовь. Любовь к Украине и миллионам искренних сердец моих братьев и сестер", – заключила Alina Pash.
Напомним, Сегодня.Lifestyle подробно рассказали, как прошло Шествие Достоинства 24 августа.
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