Певица Alyosha родила третьего ребенка: первое фото малышки

У певицы и ее мужа Тараса Тополи родилась девочка

Украинская певица Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) и ее супруг, солист группы "Антитіла" Тарас Тополя стали родителями в третий раз. У пары родилась девочка. Об этом сегодня, 15 августа, сообщила звездная мама в своем Instagram-аккаунте.

На снимке счастливые родители держат новорожденную малышку на руках и улыбаются в камеру. В подписи к фото Alyosha рассекретила имя дочери.

"Ну наконец-то! Наша Мария Тарасовна Тополька родилась! Маруся раз, два, три, калина чернявая, дивчина...Похожая так на папу!", – написала певица.

Alyosha и Тарас Тополя стали родителями в третий раз Фото: instagram.com/alyoshasinger

Отметим, что супруги поженились в 2013 году. В апреле того же года у пары родился старший сын Роман, а в ноябре 2015 – младший Марк. О том, что пара ожидает появление на свет третьего ребенка стало известно в апреле этого года. Alyosha и Тарас, по их словам, не планировали беременность специально, но о третьем ребенке ранее задумывались.

Певцы Alyosha и Тарас Тополя Фото: instagram.com/alyoshasinger

Первым в семье о том, что скоро деток станет трое, узнал старший сын пары Роман.

"О том, что у нас будет третий ребенок, первым узнал наш старший сын Роман. Я спросила его: "А как ты отреагируешь, если в нашей семье появится еще один ребенок?". Он обрадовался и ответил, что будет помогать во всем. Я сказала: "Поздравляю, у тебя будет еще один братик или сестричка", – рассказывала ранее Alyosha.

Alyosha и Тарас Тополя с детьми Фото: instagram.com/alyoshasinger

Как Тарас Тополя и Alyosha проводили карантине, смотрите в видео ниже:

Напомним, ранее поклонники Alyosha заподозрили певицу в том, что она беременна двойней. Кроме этого, Alyosha удивила быстрой сменой образов, выпустив новый клип.

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