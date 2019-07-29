Певица Ассоль лишилась свадебного платья по ошибке авиакомпании

По прилете в Украину артистка обнаружила пропажу

Катя Гуменюк и Артем Тараненко Фото: Facebook-страница Кати Гуменюк

С украинской певицей Ассоль, которая готовится к свадьбе в Лондоне, произошел неприятный случай. Артистка так и не смогла привезти свое подвенечное платье в Украину.

Более детально о предстоящей свадьбе Ассоль смотрите в видео:

Как сообщает пресс-служба Ассоль, певица поехала специально в Лондон за дизайнерским свадебным платьем и назад возвращалась домой авиакомпанией LOT. Самая важная деталь свадебной церемонии была упакована в коробку и сдана вместе с другими чемоданами артистки в багажное отделение.

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Когда Ассоль прилетела в Киев, оказалось, что именно коробка со свадебным платьем была утеряна сотрудниками авиакомпании.

Певица Ассоль Фото: пресс-служба

"Это, пожалуй, самый важный груз, который я когда-либо везла в своей жизни, – и они умудрились его потерять! Я сразу же сообщила компании о потере и подала все необходимые документы. Имею большую надежду, что все будет хорошо!" – говорит артистка.

Новости о том, что вскоре у Кати Гуменюк изменится семейное положение, появились в сети еще год назад. В мае 2018 года избранник певицы Артем Тараненко сделал ей предложение, и поклонники незамедлительно узнали об этом из Instagram.

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