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Певица Assol станет гостем прямого эфира Сегодня.Lifestyle в Instagram

Присоединяйтесь к нам 15 апреля в 15:00

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 18:40

В среду, 15 апреля, украинская певица Assol станет гостем прямого эфира в Instagram на нашей странице Segodnya_Life. Подключайтесь к нам в 15:00 и узнайте, как Катя Гуменюк проводит время на карантине вместе со своим супругом. Также артистка расскажет об участии в Национальном отборе на "Евровидение-2020" и творческих планах. У каждого из вас будет возможность задать Assol свой вопрос в прямом эфире.

Певица Ассоль в прямом эфире Сегодня.Lifestyle
Певица Ассоль в прямом эфире Сегодня.Lifestyle
Фото: Сегодня

Assol (Екатерина Гуменюк) – 25-летняя украинская певица начала свою карьеру еще в 5 лет. Ее отец – бывший народный депутат – Игорь Гуменюк помогал дочери финансово, но повзрослев Катя отправилась в самостоятельное плаванье.

На ее трогательную песню "Алые паруса" сняли видеоклип, а в 2000 году у Assol вышел одноименный студийный альбом. В его поддержку было организовано масштабное концертное шоу "Ассоль и ее друзья", которое показали по одному из центральных украинских телеканалов. Тогда же Катя получила два диплома российского комитета регистрации рекордов планеты как самый юный исполнитель, выпустивший компакт-диск и давший сольный концерт. Ей было шесть лет. С тех пор она активно выступала на сцене и даже принимала участие в мюзиклах.

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С 2008 года Катя сделала творческий перерыв и отправилась на обучение в Англию. Спустя год девушка вернулась в Украину и снова начала заниматься музыкой. Четыре года назад Assol получила диплом юриста с отличием и через год поступила в магистратуру по специальности "Гостиничный и туристический менеджмент".

В прошлом году у Катя состоялась роскошная свадьба. Со своим будущим мужем Артемом Ткаченко звезда познакомилась в британском летнем лагере, будучи еще 13-летней девочкой. Через несколько лет они снова встретились на одном из турецких курортов, после чего стали общаться и даже оказались в одном университете.

Напомним, что судьи раскритиковали Assol за выступление в Национальном отборе на "Евровидения-2020".

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