Певица Бьянка вышла замуж и показала фото со свадьбы

Знаменитость разместила несколько фото в соцсети

Фото: instagram.com/biankarnb

Белорусская и российская R&B-певица Бьянка поделилась со своими поклонниками радостной новостью – она вышла замуж! На своей странице в Instagram она показала несколько кадров с машиной молодоженов, букетом, а также обручальным концом. Кроме этого, Бьянка разместила фото со своим супругом, где их запечатлели прямо в ЗАГСе.

"Очень люблю своего мужа", – подписала фото артистка.

1/5

"Шикарная невеста", "Совет да любовь", "Поздравляем!!! Счастья,любви и семейного благополучия!", "Поздравляю вас, Бьяночка!", "Счастья вам,любви искренней и взаимной ,всепрощающей , здоровья вам и вашим будущим деткам! Радуйте собой друг друга и оберегайте! Цените и уважайте друг друга,поддерживайте и вдохновляйте!", "Бьянка! Поздравляем! Мы вас очень любим, самые прекрасные", "Поздравляю от души молодеженов, желаю бесконечного счастья во всём, понимания и уважения друг к другу", – написали поклонники певицы в комментариях.

Отметим, что мужем звезды стал гитарист Роман Безруков, отношения с которым Бьянка долгое время не афишировала.

Напомним, 21-летняя дочь Снежаны Егоровой вышла замуж. Мы также сообщали о том, что Регина Тодоренко выходит замуж за Влада Топалова.