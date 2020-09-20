Певица Джамала показала своего младшего сына: трогательные фото

Звездная мама поделилась семейной фотосессией в Instagram

Украинская певица Джамала, которая в июне стала мамой во второй раз, показала подросшего малыша. Артистка поделилась с поклонниками трогательной семейной фотосессией, в которой также приняли участие ее старший сын и муж.

Теплые фотографии Джа разместила на своей странице в Instagram. В посте она рассказала, как ей порой трудно совмещать работу и материнство.

Певица Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Быть мамой – самая сложная работа в мире! Ты как вечный двигатель – не выключаешься никогда. Возвращаешься домой после концерта, ложишься спать и вдруг вспоминаешь, что на завтра нет фарша на суп с фрикадельками", – написала Джамала.

Джамала с детьми Фото: instagram.com/jamalajaaa

На снимках звездная мама держит трехмесячного Селим-Гирая на руках, а рядом с ними второй сын певицы Эмир-Рахман. Джамала и ее муж Бекир обустроили для сыновей светлую детскую комнату, в которой много игрушек.

Джамала с мужем и детьми Фото: instagram.com/jamalajaaa

Поклонники Джамалы пришли в восторг от этих фото и засыпали звезду комплиментами в комментариях: "Фотокарточки вышли такие милые, такие нежные и трогательные", "Какие вы прекрасные! Джа, вы солнышко и у вас такие два маленьких лучика", "Боже, какие вы милые, просто невероятно".

В какие скандалы были втянуты дети звезд, смотрите в сюжете:

А недавно Джамала в стильном костюме рассказала, почему не спешит худеть после родов.

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