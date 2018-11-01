Певица Джамала презентовала клип The Great Pretender

В видеоролике певица спела в образе блондинки

Джамала. Фото: пресс-служба

Украинская певица Джамала, которая недавно отпраздновала свое 35-летие, презентовала новый клип на свою англоязычную песню The Great Pretender, которая входит в новый альбом "Крила".

Режиссером ролика выступила Анна Бурячкова, известная по своим работам для таких популярных групп, как "Океан Ельзи", Pianoбой, "Друга ріка", BRUTTO и др. Съемки проходили киевском ДК им. Королева и в нескольких культовых местах Берлина, среди которых знаменитая полуразрушенная церковь кайзера Вильгельма, берлинский Аквариум, Колонна Победы Siegessaule, мост Обербаумбрюкке и другие.

Джамала в новом клипе Фото: пресс-служба

"Чем больше я наблюдаю за людьми, тем больше понимаю, что каждый из нас – это комок противоречий. Мы все стремимся к чему-то подлинному, настоящему, но в то же время общество, среда, государство, да и вся современная цивилизация навязывают нам правила игры. Самые сильные идут напролом, часто сгорая раньше времени. Но большинство людей приспосабливаются, надевают маски, притворяются теми, кем они не являются на самом деле, для того, чтобы преуспеть в жизни или добиться какой-то цели. Все они великие притворщики!", – говорит Джамала.

Кстати, певица в новой видеоработе была изображена в образе блондинки с 80-х годов. Отметим, что через две недели Джамала отправится в турне в поддержку нового альбома. Тур стартует 14 ноября и охватит восемь городов: Киев, Одессу, Харьков, Днепр, Львов, Ивано-Франковск, Луцк и Ровно. Столичной публике новая программа будет представлена 23 ноября в клубе Bel Etage.

Напомним, недавно певица Джамала растрогала поклонников премьерой нового видеоклипа на песню "Крила". О новом видеоролике артистка сообщила на своей странице в Instagram.