Певица Хилари Дафф ждет третьего ребенка (видео)

О беременности звезда сообщила в Instagram

Американская певица и актриса Хилари Дафф станет мамой в третий раз. Знаменитость сообщила радостную новость на своей странице в Instagram, разместив там трогательное видео.

В коротком ролике 33-летняя Дафф позирует в объятиях своего супруга Мэттью Кома и демонстрирует свой живот.

"Мы растем! По большей части я…", – подписала свой пост Хилари. Ее возлюбленный написал в своем аккаунте следующее: "Карантин был веселым".

Добавим, что у пары уже есть общий ребенок – это годовая дочь по имени Бэнкс. Хилари Дафф также воспитывает 8-летнего сына Луку, которого родила в браке с игроком НХЛ Майком Комри.

Хилари Дафф тайно вышла замуж за музыканта Мэттью Кома в 2019 году. Влюбленные сыграли закрытую скромную свадьбу в Лос-Анджелесе, отказавшись от пышного торжества, а присутствующих гостей влюбленные попросили воздержаться от фото и видеосъемки.

Ранее Хилари Дафф показала первые свадебные кадры.

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