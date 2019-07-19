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Певица Камалия поделилась редким фото с отцом

Украинская артистка поздравила папу с 65-летием

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Камалия
Камалия
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия, которая рассказала, почему хотела уйти от мужа-миллиардера, поделилась со своими подписчиками в Instagram редким снимком. На опубликованном фото артистка позирует вместе со своим родным отцом Виктором Шмаренковым.

До этого Камалия сняла мужа в своем новом клипе. Все детали в видео:

Жена миллиардера Мохаммада Захура посвятила пост в социальной сети папе и трогательно поздравила его с днем рождения. Отметим, что мужчине исполнилось 65 лет.  

"С Днем рождения, папочка! Здоровья тебе крепкого, долгих лет жизни и радости! Люблю", – написала певица под опубликованным фото. 

INSTAGRAM (@kamaliyaofficial)

Поклонники знаменитости отметили, что она очень похожа с отцом и присоединились к поздравлениям. 

Напомним, что недавно в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" знаменитая украинская певица Камалия рассказала о тяжелом детстве с отцом-садистом. Оказалась, что мужчина избивал маму, когда артистка была маленькой. 

Также мы рассказывали о том, что Камалия рассказала о подарке мужа за 100 тысяч евро.

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