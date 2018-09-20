Певица Лана Дель Рей презентовала новый клип

Песня войдет в шестой альбом певицы под названием "Norman Fucking Rockwell"

Лана Дель Рей. Фото: Getty

Известная американская певица Лана Дель Рей, которая недавно праздновала свой День рождения, представила уже второй за последний месяц клип на новую песню. Композиция получила название Venice Bitch.

Песня Venice Bitch войдет в новый альбом певицы. Известно, что это будет шестой альбом певицы под названием "Norman Fucking Rockwell", в него войдут 11 треков, а релиз состоится в 2019 году.

Режиссером клипа стала Чак Грант, сестра певицы. Видео длится почти 10 минут и демонстрирует яркие пейзажи, которые будто сняты на пленку, и саму Лану.

Напомним, недавно певица Лана Дель Рей опубликовала на своей странице в Facebook песню Elvis. Эта композиция также вошла в саундтрек к новому документальному фильму об Элвисе Пресли под названием "Король".

Отметим, что в американском городе Орландо, штат Флорида, полицейские предотвратили попытку похищения известной певицы Ланы Дель Рей.