Певица МакSим рассказала, как на позднем сроке беременности потеряла третьего ребенка

Эта трагедия очень повлияла на артистку.

Российская певица MaкSuм год назад попала в аварию и из-за проблем со здоровьем покинула сцену. Все это время о ней ходило много слухов. Исполнительница хитов "Знаешь ли ты" и "Ветром стать" прервала молчанье и дала интервью программе "Судьба человека".



Проблемы со здоровьем начались до аварии, что очень подкосило артистку. Из-за сильного похудения организм дал сбой и певица потеряла третьего ребенка на позднем сроке. Она долго не могла пережить случившегося. Потеря третьего ребенка спровоцировала проблемы с алкоголем и психическим здоровьем.

Певица МакSим Фото: instagram.com/maksimartist

"Маше (младшая дочь певицы. — Прим. ред.) было два года, когда я забеременела в третий раз. Я скрывала беременность. Я тогда очень сильно похудела, и организм дал сбой. Мне пришлось лечь на сохранение. Но, к сожалению, на большом сроке я потеряла ребенка. Это событие подкосило меня, как ничто в моей жизни", — призналась МакSuм.

Сейчас певица МакSuм предпочитает не говорить о личной жизни. У нее есть 11-летняя дочь Александра от брака со звукорежиссером Алексеем Луговцовым и 6-летняя дочь Мария от бизнесмена Антона Петрова.



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