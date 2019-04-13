Певица MamaRika готовится к свадьбе: фото

Известная украинская певица поделилась свежими снимками в свадебном платье

Певица MamaRika готовится к свадьбе: фото Фото: instagram.com/mamarika_official

Известная украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова), которая призналась, что имела опыт любовных отношений с девушкой, заинтриговала сеть фотосессией в свадебном платье. Поклонники звезды недоумевают: ведь совсем недавно MamaRika перенесла свадьбу со своим бойфрендом Сергеем Середой.

На своей странице в Instagram Кочетова опубликовала несколько снимков, на которых позирует в белоснежном платье, держа в руках свадебный букет невесты. Большей интриги добавила подпись артистки: "Невже таки це сталося?!".

MamaRika заинтриговала фото в свадебном платье Фото: instagram.com/mamarika_official

MamaRika заинтриговала фото в свадебном платье Фото: instagram.com/mamarika_official

В комментариях к публикации поклонники финалистки украинской "Фабрики звезд-3" начали спорить о возможном бракосочетании Анастасии и Сергея, а также отметили, что ей очень идет образ невесты. "Така красива та ніжна", "Ти, прекрасна у будь якій сукні. А я просто бажаю Вашій сім’ї кохання, відвертості, порозуміння та жіночності у всьому.", "Восхитительна!", "Вітаю, красуня", "Тебе очень идет", – пишут фолловеры MamaRika.

Напомним, что в январе 2018 года Сергей Середа сделал MamaRika предложение руки и сердца. Позже в сети обсуждали, что звездная пара не спешит со свадьбой из-за постоянной занятости обоих.

MamaRika c женихом Сергеем Середой Фото: instagram.com/mamarika_official

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