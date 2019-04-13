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Певица MamaRika готовится к свадьбе: фото

Известная украинская певица поделилась свежими снимками в свадебном платье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:15
Певица MamaRika готовится к свадьбе: фото
Певица MamaRika готовится к свадьбе: фото
Фото: instagram.com/mamarika_official

Известная украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова), которая призналась, что имела опыт любовных отношений с девушкой, заинтриговала сеть фотосессией в свадебном платье. Поклонники звезды недоумевают: ведь совсем недавно MamaRika перенесла свадьбу со своим бойфрендом Сергеем Середой. 

На своей странице в Instagram Кочетова опубликовала несколько снимков, на которых позирует в белоснежном платье, держа в руках свадебный букет невесты. Большей интриги добавила подпись артистки: "Невже таки це сталося?!". 

MamaRika заинтриговала фото в свадебном платье
MamaRika заинтриговала фото в свадебном платье
Фото: instagram.com/mamarika_official

MamaRika заинтриговала фото в свадебном платье
MamaRika заинтриговала фото в свадебном платье
Фото: instagram.com/mamarika_official

В комментариях к публикации поклонники финалистки украинской "Фабрики звезд-3" начали спорить о возможном бракосочетании Анастасии и Сергея, а также отметили, что ей очень идет образ невесты. "Така красива та ніжна", "Ти, прекрасна у будь якій сукні. А я просто бажаю Вашій сім’ї кохання, відвертості, порозуміння та жіночності у всьому.", "Восхитительна!", "Вітаю, красуня", "Тебе очень идет", – пишут фолловеры MamaRika. 

Напомним, что в январе 2018 года Сергей Середа сделал MamaRika предложение руки и сердца. Позже в сети обсуждали, что звездная пара не спешит со свадьбой из-за постоянной занятости обоих. 

MamaRika c женихом Сергеем Середой
MamaRika c женихом Сергеем Середой
Фото: instagram.com/mamarika_official

Топ необычных мест для росписи на свадьбу смотрите в нашем видео:

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