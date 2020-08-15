Певица Майли Сайрус призналась, с кем потеряла девственность

27-летняя звезда также рассказала о сексе с девушками

27-летняя Майли Сайрус, которая в начале этого года официально развелась с актером Лиамом Хемсвортом, сделала несколько провокационных заявлений о своей личной жизни. Певица рассказала о сексе с девушками и потере девственности в подкасте Call Her Daddy.

Так, по словам Майли, ее первым сексуальным партнером был Лиам Хемсворт, с которым она обручилась в 2009 году. При этом, еще до того, как Сайрус лишилась девственности с мужчиной, что произошло в 16 лет, у нее был сексуальный контакт с девушками.

Майли Сайрус с Лиамом Хемсвортом Фото: Getty Images

Певица отметила, что ее всегда привлекали представительницы ее пола, и что она не понимала, как другим девушкам могут нравиться парни.

"Когда мне было 11 или 12 лет, мои подруги стали рассказывать мне, что они делают с парнями, и я действительно не понимала этого. Меня тянуло к девушкам задолго до того, как я увлеклась парнями. Когда мне было лет 11, я думала, что Минни Маус – чертовски горячая штучка", – сказала Сайрус в беседе.

Майли Сайрус и Кейтлин Картер Фото: instagram.com/kaitlynn

Провокационная артистка призналась, что у нее был секс со многими ее подругами, несмотря на то, что у нее также были отношения с парнями.

После развода с Лиамом Майли крутила роман с моделью Кейтлин Картер, а вскоре ушла от нее к другу детства Коди Симпсону, с которым также уже успела разорвать отношения.

О романах звезд, которые начались на съемочной площадке, смотрите в сюжете:

Недавно сообщалось, что инициаторами развода Лиама Хемсворта и Майли Сайрус стали родственники актера.

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