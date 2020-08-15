Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Певица Майли Сайрус призналась, с кем потеряла девственность

Сегодня, 10:11

27-летняя звезда также рассказала о сексе с девушками

27-летняя Майли Сайрус, которая в начале этого года официально развелась с актером Лиамом Хемсвортом, сделала несколько провокационных заявлений о своей личной жизни. Певица рассказала о сексе с девушками и потере девственности в подкасте Call Her Daddy.

Так, по словам Майли, ее первым сексуальным партнером был Лиам Хемсворт, с которым она обручилась в 2009 году. При этом, еще до того, как Сайрус лишилась девственности с мужчиной, что произошло в 16 лет, у нее был сексуальный контакт с девушками.

Майли Сайрус с Лиамом Хемсвортом
Майли Сайрус с Лиамом Хемсвортом
Фото: Getty Images

Певица отметила, что ее всегда привлекали представительницы ее пола, и что она не понимала, как другим девушкам могут нравиться парни.

"Когда мне было 11 или 12 лет, мои подруги стали рассказывать мне, что они делают с парнями, и я действительно не понимала этого. Меня тянуло к девушкам задолго до того, как я увлеклась парнями. Когда мне было лет 11, я думала, что Минни Маус – чертовски горячая штучка", – сказала Сайрус в беседе.

Майли Сайрус и Кейтлин Картер
Майли Сайрус и Кейтлин Картер
Фото: instagram.com/kaitlynn

Провокационная артистка призналась, что у нее был секс со многими ее подругами, несмотря на то, что у нее также были отношения с парнями.

После развода с Лиамом Майли крутила роман с моделью Кейтлин Картер, а вскоре ушла от нее к другу детства Коди Симпсону, с которым также уже успела разорвать отношения.

О романах звезд, которые начались на съемочной площадке, смотрите в сюжете:

Недавно сообщалось, что инициаторами развода Лиама Хемсворта и Майли Сайрус стали родственники актера.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Христина Соловий рассказала об отношениях со Святославом Вакарчуком Ким Кардашьян и Канье Уэст уже год не живут вместе - СМИ Деми Мур назвала главную причину своих трех неудачных браков
отношения певица Майли Сайрус
Реклама

Новости партнеров

Почему нельзя есть огурцы с помидорами?
Почему нельзя есть огурцы с помидорами?
В чем польза. Как и почему нужно есть острый перец
В чем польза. Как и почему нужно есть острый перец
Восхитительные блюда из молодой капусты: 3 лучших рецепта
Восхитительные блюда из молодой капусты: 3 лучших рецепта
У Марички Падалко выпал зуб в прямом эфире
У Марички Падалко выпал зуб в прямом эфире

Популярные статьи

Вчера, 18:37Шоу-бизнес

Умерла исполнительница хита "Ягода-малина" Валентина Легкоступова

Вчера, 15:27Food

Как приготовить кабачковые оладьи с зеленью и сыром

Вчера, 12:14Food

Медовый Спас-2020: лучшие рецепты праздничных блюд

Вчера, 10:50Events

Успенский пост: эксклюзивные открытки, эффектные картинки и поздравления

Вчера, 10:37Шоу-бизнес

Владимир Остапчук подарил своей возлюбленной дорогой автомобиль

Вчера, 05:26Психология

Гороскоп на сегодня 14 августа: Стрельцам нужно быть активнее, а Козерогам – внимательнее с деньгами

Вчера, 04:50Events

С Медовым Спасом: вкусные поздравления, яркие открытки и прикольные картинки

13 августаПсихология

Психологи пояснили, в чем особенность левшей

13 августаFood

Маковый Спас-2020: лучшие рецепты праздничной выпечки

13 августаШоу-бизнес

16 ванных комнат, сауны и винный погреб: как выглядит шикарный особняк принца Гарри и Меган Маркл

13 августаEvents

День левши-2020: прикольные картинки, поздравительные открытки и добрые пожелания

13 августаFun

Мужчина нашел древний клад с помощью обычного металлоискателя: фото

12 августаEvents

Медовый Спас Маковей: что нельзя делать в праздник

12 августаШоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл купили дом в США

12 августаFood

Как приготовить шулики на Маковея: рецепты традиционной украинской выпечки

12 августаШоу-бизнес

Несмотря на пандемию: где и за сколько отдыхают украинские звезды этим летом

Новости партнеров

Почему нельзя есть огурцы с помидорами?
Почему нельзя есть огурцы с помидорами?
"Многие ждали историю любви": Даша из "Холостяка" ответила в Сети
"Многие ждали историю любви": Даша из "Холостяка" ответила в Сети
В чем польза. Как и почему нужно есть острый перец
В чем польза. Как и почему нужно есть острый перец
У Марички Падалко выпал зуб в прямом эфире
У Марички Падалко выпал зуб в прямом эфире
Вера Брежнева показала фигуру в эффектном мини
Вера Брежнева показала фигуру в эффектном мини
Восхитительные блюда из молодой капусты: 3 лучших рецепта
Восхитительные блюда из молодой капусты: 3 лучших рецепта
Ученые выяснили, почему заболевшие коронавирусом теряют обоняние
Ученые выяснили, почему заболевшие коронавирусом теряют обоняние
7 повседневных вещей, которые тормозят развитие ребенка
7 повседневных вещей, которые тормозят развитие ребенка

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять