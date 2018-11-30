Певица Майли Сайрус выпустила клип, снятый в Киеве на Дарницком мосту

В видео певица "разбивается" на машине

Майли Сайрус. Фото: facebook.com/MileyCyrus

Американская певица Майли Сайрус представила тот самый клип, который в концерт октября снимала в Киеве. Увидело свет видео на песню Nothing Breaks Like a Heart, записанную Майли вместе с британским диджеем Марком Ронсоном.

В работе исполнительница предстает в блестящем мини-платье с откровенным декольте и едет за рулем. Действие происходит на Дарницком мосту в Киеве. Кадры на мосту чередуются с кадрами, снятыми в стрипклубе.

По замыслу режиссера певица на протяжении всего клипа из машины не выходит, а вкруг нее разворачиваются действия. Артистку преследует полиция, как опасную преступницу, за ней следят журналисты и пытаются понять, куда же звезда направляется.

Отметим, что Майли – не первая западная артистка, которая снимает клип в Киеве. Ранее группа Twenty One Pilots представили клип, съемки которого прошли в Киеве. Кроме этого, клип британского певца, снятый в Киеве, взорвал интернет.

Напомним, что в середине ноября в Калифорнии в результате лесных пожаров сгорел дом Майли Сайрус.