Певица Michelle Andrade очаровала фанатов сменой имиджа – фото

Знаменитость показала результат работы мастера

Популярная певица Michelle Andrade решила сменить имидж и удивила поклонников новой прической. Несколько дней назад украинская певица боливийского происхождения посетила салон красоты и запечатлела процесс стрижки для Instagram-stories. Тогда певица впервые показала подписчикам результат – новую прическу с челкой.

Вскоре Michelle Andrade опубликовала свежую фотографию уже в ленте своего Instagram-аккаунта, отметив на снимке своего колориста, который также работал с известной телеведущей Региной Тодоренко, оказавшейся недавно в центре скандала.

Поклонники и коллеги Michelle Andrade пришли в восторг от трендовой челки певицы.

INSTAGRAM

В комментариях публикации знаменитость окружили комплиментами. Также оставил комментарий и музыкант Артем Пивоваров.

Новая прическа Michelle Andrade Фото: instagram.com/rudishin_mykhailo

Оказывается, артистка уже давно мечтала о такой прическе. Об этом сообщил колорист певицы Михаил Рудишин в Instagram.

"Сегодня мы осуществили маленькую мечту Michelle Andrade. Постригли ей чёлку. Она уже больше года меня просила это сделать. Как вы думаете, пожалеет?" – написал он.

Долгое время украинская певица ходила с длинными волосами, но Michelle Andrade любит удивлять. Однажды для съемок клипа Michelle кардинально меняла имидж и трансформировала свои локоны шатенки в короткий блонд.

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