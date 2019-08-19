Певица Наталка Карпа ждет пополнения в семье: фотофакт

Украинская знаменитость беременна

Наталка Карпа с мужем Евгением Тереховым Фото: facebook.com/natalkakarpa

Украинская певица Наталка Карпа, которая ранее рассказала о невольном "стриптизе" перед мужской аудиторией, ждет пополнения в семье. О том, что певица беременна, пока никаких официальных заявлений не было, но тяжело не заметить положение Карпы на опубликованных недавно снимках в Instagram.

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Отметим, что Наталка Карпа уже почти четыре года замужем за героем АТО Евгением Тереховым. Пара в 2016-м году. На опубликованных снимках пару дней назад 38-летняя певица позирует в одной из примерочных торгового центра. Из-под черного балахонистого платья хорошо просматривается округлившийся животик.

13 Авг 2019 в 8:47 PDT INSTAGRAM (@natalkakarpa)

Кроме того, 14 августа артистка отмечала свой день рождения в кругу близких в Греции, где тоже позирует с заметным животом.

14 Авг 2019 в 2:26 PDT INSTAGRAM (@natalkakarpa)

Также недавно в эфире программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" на прямой вопрос ведущего о пополнении в семье Наталка ответила двояко, не отрицая факта беременности: "О, эти социальные сети! Да, мне сейчас часто пишут: "Наташа, ты поправилась или вас можно поздравить?". Но скажу одно, я считаю, что назначение каждой женщины – быть мамой. Но знаю еще второй моментик, что счастье любит тишину".

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