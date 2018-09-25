Певица Оля Цибульская выпустила сказочный клип к мультфильму "Смолфут"

Премьера фильма состоится уже 28 сентября во всех кинотеатрах Украины

Ольга Цибульская. Фото: пресс-служба

Популярная украинская телеведущая и певица Оля Цибульская презентовала лирический саундтрек "Удивительная жизнь" к комедийному мультфильму "Смолфут". Премьера фильма состоится уже 28 сентября во всех кинотеатрах Украины.

Лирическое видео с первых секунд завоевывает сердца зрителей яркими кадрами из мультфильма и необыкновенно нежным образом исполнительницы. Как признается сама артистка, с рождением сына она стала очень внимательно относится к мультфильмам, которые смотрит ее малыш, ведь каждая сцена и фраза с экрана влияет на детское сознание, поэтому молодая мама очень старалась.

"Настоящий гимн для тех, кто любит эту жизнь как я", – прокомментировала премьеру песни "Удивительная жизнь" Оля в своем Instagram.

Напомним, недавно на своей странице в Instagram украинская певица и ведущая Ольга Цибульская разместила архивное фото на котором она запечатлена еще в школьном возрасте.

А летом Оля Цибульская и DZIDZIO попали в пикантную историю на съемках клипа. По сюжету герой Дзидзьо запал на молодую красавицу прямо на глазах у своей музы. И если певице особенно вживаться в соблазнительную роль не пришлось, музыкант образ своего героя подсматривал в реальной жизни.