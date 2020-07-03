Певица Sia рассказала, как защитила свою юную танцовщицу от Харви Вайнштейна

Мэдди Зиглер снимается в клипах Sia с 11-ти лет

В марте 2020 года Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюремного заключения. Десятки знаменитостей публично высказались о том, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны голливудского кинопродюсера. Еще одно разоблачение сделала певица Sia.

В интервью для Zach Sang Show артистка призналась, что привлекла к своим клипам тогда еще 11-летнюю танцовщицу Мэдди Зиглер, чтобы уберечь ее. По словам Сиа, несколько лет назад Харви Вайнштейн "положил глаз" на Мэдди.

"Как только я встретила Мэдди, у меня появилось огромное желание защитить ее, это была часть и моего исцеления. Я не хотела славы, поэтому поставила в центр внимания ее", – говорит певица.

Она утверждает, что однажды Харви пытался предложить Мэдди совместное путешествие на его частном самолете.

"Я удержала ее от самолета, на который ее пытался посадить Харви Вайнштейн. Бывают моменты, когда моя проницательность действительно работает… Да, это было отвратительно… Когда он пригласил ее, я сразу позвонила ее маме Мелиссе и сказала: "Пожалуйста, не разрешайте ей это", – вспомнила Sia.

Как сейчас выглядит девочка из клипов Sia

INSTAGRAM

Отметим, что Sia и 17-летняя Мэдди Зиглер все еще работают вместе, выступают и снимают клипы. Девушка продолжает заниматься танцами, активно ведет профиль в Instagram, выпустила свою линейку косметики.

К слову, сама Sia спустя год после усыновления стала бабушкой.

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