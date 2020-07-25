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Певица Сиара стала мамой в третий раз: трогательное видео

Сегодня, 09:12

Знаменитость показала малыша и рассекретила его имя

Американская певица Сиара стала мамой в третий раз. Артистка родила ребенка в четверг, 23 июля, о чем накануне сообщила своим фолловерам в Instagram. В социальной сети звездная мама опубликовала видео, сделанное в роддоме, а также показала новорожденного.

34-летняя певица не стала держать интригу и буквально сразу же назвала поклонникам пол своего третьего ребенка.

"С днем рождения, Уин. Мамочка и папочка любят тебя! Уин Харрисон Уилсон. 23.07.2020", – подписала Сиара свой пост, рассекретив пол и имя сына.

INSTAGRAM


В коротком видео знаменитость держит своего малыша на руках и поет ему песенку Happy birthday ("С днем рождения") в окружении врачей.

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Отметим, что в июле 2016 года певица Сиара вышла замуж за спортсмена Рассела Уилсона. Через год у них родилась дочь Сиенна. Кроме того, пара воспитывает сына Захира, которого Сиара родила от своего бывшего жениха, рэпера Future.

Сиара с мужем и детьми
Сиара с мужем и детьми
Фото: instagram.com/ciara

Ранее звезда "Игры престолов" Софи Тернер показала округлившийся живот во время прогулки с мужем.

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