Певица Сиара стала мамой в третий раз: трогательное видео
Знаменитость показала малыша и рассекретила его имя
Американская певица Сиара стала мамой в третий раз. Артистка родила ребенка в четверг, 23 июля, о чем накануне сообщила своим фолловерам в Instagram. В социальной сети звездная мама опубликовала видео, сделанное в роддоме, а также показала новорожденного.
34-летняя певица не стала держать интригу и буквально сразу же назвала поклонникам пол своего третьего ребенка.
"С днем рождения, Уин. Мамочка и папочка любят тебя! Уин Харрисон Уилсон. 23.07.2020", – подписала Сиара свой пост, рассекретив пол и имя сына.
В коротком видео знаменитость держит своего малыша на руках и поет ему песенку Happy birthday ("С днем рождения") в окружении врачей.
Отметим, что в июле 2016 года певица Сиара вышла замуж за спортсмена Рассела Уилсона. Через год у них родилась дочь Сиенна. Кроме того, пара воспитывает сына Захира, которого Сиара родила от своего бывшего жениха, рэпера Future.
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