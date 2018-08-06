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Певица TAYANNA запустила в сети собственный флешмоб

Артистка также рассказала о своей суперсиле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:03
TAYANNA Фото: Instagram/tayanna_reshetnyak
TAYANNA Фото: Instagram/tayanna_reshetnyak

Украинская певица TAYANNA запустила в сети собственный флешмоб, приуроченный к выходу ее новой песни "Фантастична жінка". Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"Мені буде надзвичайно приємно і цікаво, якщо кожен з вас підтримає мене та приєднається до мого челенджу #країнафантастичнихжінок. Наприклад, в мене є суперсила: я вмію одночасно виконувати дуже багато справ, виховувати сина, писати пісні, гастролювати, готувати їжу, і навіть лікувати руками головний біль. Моя місія як жінки: дарувати людям щастя. А яка твоя суперсила і місія?" – написала певица.

Публикация от TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

"Своей челлендж я передаю всем-всем смелым женщинам. Пусть все знают, что мы живем в стране фантастических женщин", – подчеркнула в видеообращении TAYANNA.

Украинские селебрити поддержали певицу и активно передают друг другу челлендж.

Публикация от KatyaSilchenko (@katyasilchenko)

Напомним, TAYANNA взбудоражила соблазнительным тизером своего хита. Ранее Татьяна Решетняк уже публиковала несколько откровенных фото в купальнике.

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