Певица TAYANNA запустила в сети собственный флешмоб

Артистка также рассказала о своей суперсиле

TAYANNA Фото: Instagram/tayanna_reshetnyak

Украинская певица TAYANNA запустила в сети собственный флешмоб, приуроченный к выходу ее новой песни "Фантастична жінка". Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"Мені буде надзвичайно приємно і цікаво, якщо кожен з вас підтримає мене та приєднається до мого челенджу #країнафантастичнихжінок. Наприклад, в мене є суперсила: я вмію одночасно виконувати дуже багато справ, виховувати сина, писати пісні, гастролювати, готувати їжу, і навіть лікувати руками головний біль. Моя місія як жінки: дарувати людям щастя. А яка твоя суперсила і місія?" – написала певица.

Публикация от TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 3 Авг 2018 в 11:23 PDT

"Своей челлендж я передаю всем-всем смелым женщинам. Пусть все знают, что мы живем в стране фантастических женщин", – подчеркнула в видеообращении TAYANNA.

Украинские селебрити поддержали певицу и активно передают друг другу челлендж.

Публикация от KatyaSilchenko (@katyasilchenko) 4 Авг 2018 в 8:37 PDT

Напомним, TAYANNA взбудоражила соблазнительным тизером своего хита. Ранее Татьяна Решетняк уже публиковала несколько откровенных фото в купальнике.