Певица TAYANNA запустила в сети собственный флешмоб
Артистка также рассказала о своей суперсиле
Украинская певица TAYANNA запустила в сети собственный флешмоб, приуроченный к выходу ее новой песни "Фантастична жінка". Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.
"Мені буде надзвичайно приємно і цікаво, якщо кожен з вас підтримає мене та приєднається до мого челенджу #країнафантастичнихжінок. Наприклад, в мене є суперсила: я вмію одночасно виконувати дуже багато справ, виховувати сина, писати пісні, гастролювати, готувати їжу, і навіть лікувати руками головний біль. Моя місія як жінки: дарувати людям щастя. А яка твоя суперсила і місія?" – написала певица.
"Своей челлендж я передаю всем-всем смелым женщинам. Пусть все знают, что мы живем в стране фантастических женщин", – подчеркнула в видеообращении TAYANNA.
Украинские селебрити поддержали певицу и активно передают друг другу челлендж.
Напомним, TAYANNA взбудоражила соблазнительным тизером своего хита. Ранее Татьяна Решетняк уже публиковала несколько откровенных фото в купальнике.