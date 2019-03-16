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Певицу Юлию Началову срочно прооперировали – СМИ

Певица по-прежнему пребывает в очень тяжелом состоянии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:42
Юлия Началова пребывает в тяжелом состоянии
Юлия Началова пребывает в тяжелом состоянии
Фото: instagram.com/julianachalova

Недавно стало известно, что 38-летняя российская певица Юлия Началова экстренно госпитализирована. Артистка попала в больницу вследствие резкого повышения уровня сахара в крови и обострения подагры, которую ей диагностировали еще семь лет назад. 

Теперь в СМИ появилась информация о том, что этой ночью Юлию Началову прооперировали по причине угрозы абсцесса. К операции, которая длилась два часа, были привлечены ведущие специалисты. Состояние певицы по-прежнему тяжелое, она пребывает в коме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Певица Юлия Началова в тяжелом состоянии
Певица Юлия Началова в тяжелом состоянии
Фото: instagram.com/julianachalova

Отметим, после госпитализации Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.14 марта стало известно, что, кроме подагры и сахарного диабета второго типа, Юлия Началова страдает от системной красной волчанки. Ко всему, недавно у артистки появилась ссадина на ноге, вследствие чего пошел отек. 

Более того, по информации СМИ, у Юли Началовой начался отек мозга. Это осложняется двусторонней пневмонией.  Состояние ухудшилось и сейчас оценивается как крайне тяжелое. Кроме того, у певицы обнаружена сердечно-сосудистая недостаточность. Чтобы пересмотреть лечение российской артистки, был собран консилиум врачей.

Смотрите видео о том, как ранее Юлия Началова попала в дорожную передрягу:

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